Cine i-ar putea lua locul lui Jensen Huang la conducerea Nvidia? Donald Trump are un singur candidat

Președintele american Donald Trump l-a indicat pe directorul general al Apple, Tim Cook, drept singura persoană pe care o consideră potrivită pentru a-l înlocui pe Jensen Huang la conducerea Nvidia. Declarația vine pe fondul unui scandal care îl vizează pe cofondatorul gigantului producător de cipuri pentru inteligență artificială, după apariția unor informații despre două relații extraconjugale și o investigație a FBI privind posibile legături cu serviciile de informații chineze.

Directorul general al Apple, Tim Cook și Donald Trump Foto: Getty Images

Nvidia s-ar putea confrunta cu unul dintre cele mai importante momente de tranziție din istoria sa: posibilitatea de a continua fără Jensen Huang, omul care a fondat compania în urmă cu peste trei decenii și a transformat-o într-unul dintre cei mai valoroși giganți tehnologici din lume.

În contextul speculațiilor privind viitorul conducerii companiei, Donald Trump a intervenit public și a nominalizat un posibil succesor.

„Acum, că directorul general al Nvidia, Jensen Huang, care a făcut o treabă fantastică, s-a retras, există o singură persoană care îi poate lua locul – Tim Cook de la Apple”, a scris președintele american pe rețeaua socială X.

Nici Apple, nici Nvidia și nici Tim Cook nu au comentat deocamdată propunerea.

Între timp, consiliul de administrație al Nvidia ar fi desemnat-o pe directoarea financiară Colette Kress să preia temporar atribuțiile de director general.

Găsirea unui succesor permanent nu va fi însă o sarcină ușoară. Huang a condus compania timp de peste 30 de ani și a contribuit decisiv la transformarea acesteia dintr-un producător de procesoare grafice pentru jocuri video într-un lider mondial al industriei semiconductorilor destinați inteligenței artificiale.

Cine ar putea prelua conducerea Nvidia și ce variante sunt luate în calcul?

Colette Kress, soluția pentru o tranziție fără turbulențe?

Colette Kress, directorul financiar al Nvidia, este unul dintre numele vehiculate pentru asigurarea continuității la conducerea companiei.

Cu o experiență de peste 30 de ani în industria tehnologiei, Kress a ocupat anterior funcții importante la companii precum Cisco și Microsoft.

În calitate de vicepreședinte executiv și director financiar al Nvidia, ea a fost martoră la transformarea companiei, de la producător de cipuri pentru industria jocurilor video la unul dintre cei mai importanți furnizori de procesoare pentru inteligența artificială.

Kress a participat alături de Huang la prezentările rezultatelor financiare și este o voce familiară pentru investitori.

„Este o prezență constantă la fiecare conferință privind rezultatele financiare și o voce cunoscută și de încredere pentru piață, într-un moment în care compania are mare nevoie de stabilitate”, a declarat Josh Gilbert, analist la platforma de investiții eToro.

Totuși, numirea sa permanentă nu este garantată.

Potrivit lui Gilbert, Nvidia ar putea prefera un director cu pregătire tehnică, având în vedere importanța pe care compania o acordă inovației și menținerii avantajului său tehnologic.

Cofondatorul și inginerii, alte variante pentru conducerea companiei

O altă posibilitate ar fi Chris Malachowsky, unul dintre cofondatorii Nvidia, alături de Jensen Huang și Curtis Priem.

Malachowsky este considerat unul dintre cei mai experimentați oameni din conducerea companiei și a avut un rol important în dezvoltarea tehnologiilor de calcul care au stat la baza succesului Nvidia.

Un alt nume vehiculat este Ian Buck, responsabil de divizia de calcul de înaltă performanță a companiei.

Buck se numără printre pionierii care au contribuit la extinderea utilizării procesoarelor grafice dincolo de industria jocurilor video, deschizând calea către aplicații precum calculul științific și inteligența artificială.

O eventuală numire a sa ar putea garanta continuitatea strategiei tehnologice a Nvidia.

Totuși, Charu Chanana, strateg de investiții la banca Saxo, consideră că experiența tehnică nu ar fi suficientă pentru această funcție.

„Ar putea proteja avantajul tehnologic al Nvidia, dar capacitatea sa de a gestiona relațiile comerciale mai ample și provocările geopolitice ar fi supusă unei examinări atente”, a explicat aceasta.

Procesoarele avansate ale Nvidia sunt considerate în prezent un standard de referință pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Cei doi copii ai lui Jensen Huang ocupă, de asemenea, funcții executive în cadrul companiei, însă vârsta și experiența lor relativ limitată fac ca o eventuală preluare a conducerii să fie puțin probabilă în acest moment.

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Tim Cook și directorul Arm, printre candidații din afara Nvidia

Deși Nvidia ar putea prefera inițial o numire din interiorul companiei, pentru o soluție pe termen lung ar putea lua în calcul și candidați externi.

Această variantă este susținută de Jun Bei Liu, fondatoarea și managerul principal de portofoliu al companiei de investiții Ten Cap.

Printre numele vehiculate se află Tim Cook, directorul general al Apple.

Experiența sa în gestionarea unor lanțuri globale de aprovizionare complexe ar putea reprezenta un avantaj important pentru Nvidia, care depinde de o rețea internațională de producători și furnizori de componente.

Totuși, există o problemă evidentă: Cook ocupă în prezent funcția de președinte al consiliului de administrație al Apple și nu este clar dacă ar fi dispus să părăsească compania.

Un alt posibil candidat este Rene Haas, directorul general al Arm Holdings, compania britanică specializată în proiectarea arhitecturilor pentru procesoare.

Haas are experiență în conducerea unei companii listate la bursă și cunoaște foarte bine industria semiconductorilor.

Nvidia colaborează cu unii dintre cei mai importanți producători de cipuri din lume, printre care TSMC din Taiwan, SK Hynix și Samsung din Coreea de Sud.

Experiența lui Haas în sectorul semiconductorilor ar putea reprezenta un avantaj, însă modelul de afaceri al Arm este diferit de cel al Nvidia, a explicat Charu Chanana.

„Provocarea este să găsești o persoană care să combine înțelegerea tehnologică, viziunea strategică și relațiile lui Jensen cu întreaga industrie tehnologică mondială”, a declarat Jun Bei Liu.

Scandalul pune sub semnul întrebării încrederea investitorilor

Criza depășește problema conduitei personale a directorului general și ridică întrebări privind guvernanța corporativă, securitatea națională și stabilitatea uneia dintre cele mai importante companii strategice din lume.

Jun Bei Liu consideră că plecarea lui Huang de la conducerea Nvidia ar putea avea efecte.

„Problema nu mai ține doar de comportamentul personal. Este vorba despre guvernanța corporativă, preocupările legate de securitatea națională și menținerea încrederii în conducerea uneia dintre cele mai importante companii strategice din lume”, a declarat aceasta.

Încrederea investitorilor pare să fie deja afectată.

Mai multe mari firme de investiții și-au revizuit în scădere estimările privind evoluția Nvidia, o schimbare neobișnuită pentru o companie care s-a bucurat mult timp de un optimism aproape constant pe piețele financiare.

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Stacy Rasgon, analist senior specializat în industria semiconductorilor din SUA la Bernstein Research, a avertizat într-o notă adresată investitorilor că amploarea problemelor ar putea să nu fie încă pe deplin cunoscută.

„Intuiția noastră ne spune că probabil nu am explorat încă în întregime amploarea lucrurilor care ar putea ieși la iveală”, a scris acesta.

Bernstein a redus la jumătate prețul-țintă stabilit pentru acțiunile Nvidia.

„Am ajuns la limită și preferăm, deocamdată, să urmărim evoluția situației de pe margine”, a adăugat analistul.

O problemă pentru Nvidia, nu pentru întreaga industrie AI

Ray Wang, directorul general al companiei de cercetare Constellation Research, consideră că actuala criză nu reprezintă neapărat o amenințare pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale, ci mai ales pentru Nvidia.

Compania trebuie să găsească un lider care să inspire același nivel de încredere pe care l-a construit Jensen Huang în relația cu partenerii, investitorii și clienții.

„Aceasta este, de fapt, problema. Multe dintre parteneriatele și investițiile realizate au fost posibile datorită încrederii pe care oamenii o aveau în Jensen”, a explicat Wang.

În ultimele trei decenii, Huang a devenit nu doar figura centrală a Nvidia, ci și unul dintre cei mai influenți lideri din industria globală a tehnologiei.

Înlocuirea sa ar însemna, prin urmare, mai mult decât o simplă schimbare la nivelul conducerii executive.

Viitorul Nvidia depinde de capacitatea companiei de a găsi un succesor care să păstreze avantajul tehnologic, să mențină relațiile strategice la nivel mondial și să recâștige încrederea investitorilor.