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Iranul își întărește bastionul nuclear din subteran. SUA testează în secret bombe capabile să străpungă granitul

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O instalație nucleară iraniană suspectă, îngropată sub un masiv granit, a fost scena unor lucrări intense de construcție în acest an, pe măsură ce conflictul cu SUA s-a intensificat, potrivit unui grup de analiști care au analizat imagini satelitare din ultimii șase ani.

Imagine din satelit cu lucrările de la Muntele Târnăcopului
Imagine din satelit cu lucrările de la Muntele Târnăcopului Foto: X@RusenPress

Instalația de la Muntele Pickaxe (Muntele Tîrnăcopului), situată în apropierea complexului nuclear de la Natanz, la aproximativ 225 de kilometri sud de Teheran, a făcut obiectul unor discuții constante în rândul agențiilor de informații, care o consideră o locație probabilă pe care Iranul ar putea-o folosi pentru a-și proteja viitoarele eforturi legate de programul nuclear.

Potrivit unei noi analize a imaginilor satelitare, realizată de think tank-ul Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) și pusă la dispoziția CNN în exclusivitate, înaintea publicării, anul acesta s-a înregistrat „o creștere clară a activității de construcție”.

Instalația subterană este „probabil” concepută pentru a servi drept refugiu sigur pentru programul nuclear iranian, potrivit analiștilor CSIS.

Trump amenință că va lovi Muntele Târnăcopului

Serviciile de informații israeliene au sugerat că Iranul ar putea încerca să mute centrifuge în această locație, ca parte a eforturilor de îmbogățire a uraniului, iar președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va lovi situl.

„Este posibil să lovim Pickaxe foarte curând”, le-a spus Trump jurnaliștilor săptămâna trecută, adăugând că „știm pe toți cei care se mișcă” la fața locului.

Muntele de granit reprezintă însă o țintă dificilă chiar și pentru cele mai puternice bombe non-nucleare din arsenalul Pentagonului, potrivit echipei CSIS. Și nu este singura instalație nucleară iraniană despre care se crede că ar fi în afara razei de acțiune a armelor din generația actuală.

SUA testează în secret bombe capabile să străpungă granitul

Există însă semne că Statele Unite lucrează la dezvoltarea unor mijloace de a lovi aceste situri, chiar dacă, pe parcursul celor șase luni de conflict cu Iranul, forțele americane s-au concentrat în mare parte pe alte tipuri de ținte.

Cu patru zile înainte ca SUA să lanseze Operațiunea Epic Fury, un manager de program din cadrul unei agenții obscure a Pentagonului, responsabilă de combaterea armelor de distrugere în masă, a semnat o justificare de contract de urgență, în valoare de 1,2 milioane de dolari, pentru repararea unei „instalații subterane unice de testare, la poligonul de rachete White Sands”, din New Mexico, în vederea unui „test cu muniție reală, menit să valideze capacități clasificate împotriva unor amenințări în rapidă evoluție”.

Documentul, emis de Agenția pentru Reducerea Amenințării prin Arme de Distrugere în Masă (DTRA), a fost încărcat într-o bază de date federală pe 27 februarie, cu o zi înainte de începerea războiului.

Nota preciza că „pregătirea rapidă a testului”, așa cum a fost descris, într-o altă bază de date, contractul atribuit companiei Pate Construction, trebuia finalizată în două-trei săptămâni, din cauza unei „directive de securitate națională sensibile din punctul de vedere al timpului”.

Planurile pentru acest test erau legate de războiul cu Iranul, potrivit a trei surse familiarizate cu situația, citate de CNN, precum și de necesitatea de a dezvolta o metodă de a lovi cele mai adânc îngropate instalații subterane ale Iranului și, probabil, de a simula atacuri americane asupra unor situri nucleare specifice.

Statele Unite au mai lovit situri nucleare în iunie 2025, în cadrul a ceea ce armata a numit Operațiunea Midnight Hammer. Deși atacurile au distrus cu succes câteva locații-cheie legate de programul nuclear de la Teheran, un general american de rang înalt le-a declarat anul trecut parlamentarilor că, la situl nuclear puternic îngropat de la Isfahan, doar intrările au fost distruse, întrucât Pentagonul considera că bombele sale „spargătoare de buncăre” — cunoscute drept Massive Ordnance Penetrator — nu ar fi putut distruge instalația în întregime.

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Armata lucrează la dezvoltarea unei bombe „penetratoare de generație viitoare”, menită să înlocuiască actualul model MOP și să poată lovi, eventual, ținte îngropate și mai adânc. Un contract pentru începerea lucrului la un prototip a fost atribuit în septembrie 2025, iar Forțele Aeriene americane au solicitat, în iunie, oferte din partea industriei de apărare pentru noua armă.

Locul de testare a bombei

Imagini satelitare analizate de CNN arată că, între 16 și 18 februarie, au început lucrări de excavare la un sit izolat, operat de DTRA și de Comandamentul Strategic al SUA, la White Sands, destinat testării efectelor armelor asupra unor ținte îngropate adânc. Momentul coincide cu cel al contractului de urgență: Pate Construction a oferit o estimare pentru lucrările de testare pe 17 februarie și a primit contractul a doua zi, potrivit registrelor federale de achiziții.

Activitatea la această locație izolată, cunoscută drept Alternate Seismic Hardrock in Situ Test Site, a continuat până la jumătatea lunii martie, pe măsură ce o grămadă de pământ rezultat din excavare creștea treptat. Ulterior, potrivit imaginilor, activitatea pare să se fi oprit.

La fel ca Muntele Pickaxe, situl de testare al DTRA de la White Sands este, de asemenea, săpat în granit, potrivit unei evaluări de mediu.

CNN nu a putut verifica în mod independent dacă testul a avut loc și nici nu a putut confirma scopul lucrărilor observate prin imagini satelitare la situl de testare al DTRA. Pentagonul nu a răspuns imediat la întrebările CNN. Compania Pate Construction nu a răspuns apelurilor unui reporter CNN.

Armata americană menține planuri operaționale pentru atacuri asupra sitului de la Pickaxe, care s-a aflat printre țintele analizate la începutul verii, atunci când Trump amenința cu escaladarea conflictului cu Iranul, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul. Planul de atac pentru Pickaxe presupunea folosirea unora dintre cele mai mari bombe din arsenalul american, deși rămâne neclar dacă aceste muniții pot penetra suficient de adânc pentru a distruge orice ar fi mutat Iranul acolo, a adăugat sursa citată.

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Eforturile de a elabora planuri pentru lovituri decisive asupra instalațiilor subterane continuă; o sursă familiarizată cu subiectul a declarat pentru CNN că anumite structuri din cadrul Departamentului Apărării au organizat recent un „sprint de planificare” pe această temă.

Și iranienii lucrează al Muntele Târnăcopului

Instalația de la Muntele Pickaxe este „probabil” concepută pentru unul dintre cele trei scopuri, toate legate de programul nuclear iranian, potrivit analizei CSIS. Ar putea fi o instalație de asamblare a centrifugelor, o instalație de îmbogățire sau un refugiu sigur pentru alte activități „relevante pentru armele nucleare”, precum conversia metalică a uraniului.

În raportul lor, analiștii CSIS susțin că activitatea de construcție de la sit „a trecut de la excavare activă la, probabil, construcție internă și consolidare exterioară continuă”. Muntele Pickaxe a cunoscut, în 2026, „mai multă activitate rutieră” decât oricând până acum, iar lucrările suplimentare au inclus „ridicarea și consolidarea accesurilor spre portalurile (tunelurilor), asfaltarea rețelei rutiere interne, întărirea zonelor de acces, precum și nivelarea și îndepărtarea” pământului excavat în timpul construirii tunelurilor, potrivit raportului.

Analiștii CSIS au avertizat că „activitatea de construcție continuă” observată la Muntele Pickaxe, alături de alți factori, sugerează că situl „nu este încă în măsură să desfășoare activități de îmbogățire, dacă acesta este scopul urmărit”.

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