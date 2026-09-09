 Escaladare în Orientul Mijlociu: SUA au lovit cinci petroliere iraniene. Iranul a atacat Iordania | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Escaladare în Orientul Mijlociu: SUA au lovit cinci petroliere iraniene. Iranul a atacat Iordania

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Statele Unite au lovit cinci petroliere iraniene după ce Iranul ar fi încercat de două ori, în ultimele două zile, să atace cu rachete balistice o navă de război americană, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Patru dintre nave au fost vizate în Golful Oman, iar o alta în apropierea insulei Kharg, în Golful Persic.

image
Foto: Captură Video / X

Potrivit CENTCOM, nava militară americană a reușit să evite atacurile și continuă să opereze în apele din regiune. Niciun militar american nu a fost rănit în urma tentativelor de atac.

Forțele americane au transmis echipajelor petroliere să părăsească navele înainte de efectuarea loviturilor.

Escaladarea a continuat după loviturile americane, Iranul lansând un tir de rachete balistice asupra Iordaniei. Teheranul a susținut că ținta a fost baza aeriană Muwaffaq Salti, o instalație strategică utilizată și de forțele americane.

Armata iordaniană a anunțat că a interceptat 18 dintre cele 20 de rachete lansate de Iran. Celelalte două au căzut în zone nepopulate, fără să fie raportate victime.

În paralel, Iranul a amenințat că va ataca și petrolierele aflate în apropierea porturilor din Bahrain și Kuweit.

„Avertizăm toate echipajele de pe petrolierele aflate în vecinătatea porturilor din Kuweit şi Bahrain — care găzduiesc acești teroriști (americani) şi sunt parteneri în acțiunile lor ostile — să părăsească imediat navele, indiferent dacă sunt ancorate sau acostate în porturi, deoarece navele vor fi țintite”, a transmis Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), citat de televiziunea publică IRIB.

Unul dintre petrolierele iraniene atacate marți se afla la aproximativ patru mile de insula Kharg, una dintre principalele zone de export petrolier ale Iranului, potrivit agenției semi-oficiale Tasnim.

IRIB a relatat că un alt petrolier a fost lovit în largul orașului Jask, în apropierea Golfului Oman. Echipajele celor două nave ar fi fost transportate la țărm cu ajutorul bărcilor de salvare.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat Teheranul că Washingtonul va răspunde de fiecare dată când forțele iraniene încearcă să atace nave militare americane.

„Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane și, de fiecare dată când o vor face sau vor încerca să o facă, vor pierde petroliere”, a declarat Rubio reporterilor aflați în orașul Barranquilla, în timpul vizitei sale în Columbia.

Cele mai recente lovituri vin după ce forțele americane au atacat, în weekend, alte trei petroliere iraniene care transportau țiței. Operațiunea a avut loc după o tentativă atribuită IRGC de a ataca un portavion american și un distrugător dotat cu rachete ghidate.

SUA și-au concentrat în ultima perioadă operațiunile militare asupra zonelor din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. Forțele americane desfășoară operațiuni de escortă pentru navele comerciale și mențin presiunea asupra porturilor iraniene, în cadrul strategiei administrației Trump de intensificare a presiunii economice asupra Teheranului.

Conflictul a fost însoțit și de noi măsuri economice împotriva Iranului. Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează 27 de companii aeriene iraniene, precum și nouă furnizori de servicii și agenți de vânzări despre care autoritățile americane susțin că au furnizat servicii companiei Mahan Air.

Compania aeriană privată se află sub sancțiuni americane din 2011 și este acuzată de Washington că a oferit sprijin important Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
DOCUMENT. Unul dintre cele mai influente think tank-uri din SUA, Heritage Foundation, solicită lui Trump și Congresului ca România să fie în centrul strategiei americane la Marea Neagră
gandul.ro
image
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
mediafax.ro
image
„Eram la club când Gigi Becali s-a făcut antrenor”. Expertul FANATIK a rememorat cel mai fierbinte moment din vestiarul FCSB-ului
fanatik.ro
image
Vasluianul care l-a refuzat pe oaspetele Călin Georgescu își explică decizia: „Greșesc cei de sus. România nu e în campanie electorală”
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce a spus despre Cristi Chivu
digisport.ro
image
Abonament lunar pentru reparații mici sau pentru siguranța energetică a locuinței, direct pe factura de energie, oferite de PPC
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Ce exerciţii primesc elevii la Testele PISA, unde România a obţinut un scor dezastruos
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Noua lege a pensiilor, criticată dur de un expert. Cine sunt pensionarii care au pierdut la recalculare?
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Locul unic din România unde se întâlnesc trei țări. O singură bornă marchează punctul spectaculos
playtech.ro
image
Transferuri vară 2026/27: de ce SuperLiga este o piață mai degrabă săracă! Achiziții și vânzări la FCSB, Craiova, Rapid sau Dinamo
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Alimentele din frigider de care trebuie să scapi cât mai repede. Pot deveni periculoase pentru sănătate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Horoscop 9 septembrie 2026. O zi cu răsturnări de situație! Trei zodii pot primi vestea pe care o așteptau, iar pentru altele începe o perioadă decisivă
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”
click.ro
image
Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă după declarațiile despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Frumos ar fi să își vadă de familia ei!”
click.ro
image
A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Regina Victoria și John Brown profimedia 1018621664 jpg
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul