Statele Unite au lovit cinci petroliere iraniene după ce Iranul ar fi încercat de două ori, în ultimele două zile, să atace cu rachete balistice o navă de război americană, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Patru dintre nave au fost vizate în Golful Oman, iar o alta în apropierea insulei Kharg, în Golful Persic.

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Potrivit CENTCOM, nava militară americană a reușit să evite atacurile și continuă să opereze în apele din regiune. Niciun militar american nu a fost rănit în urma tentativelor de atac.

Forțele americane au transmis echipajelor petroliere să părăsească navele înainte de efectuarea loviturilor.

Escaladarea a continuat după loviturile americane, Iranul lansând un tir de rachete balistice asupra Iordaniei. Teheranul a susținut că ținta a fost baza aeriană Muwaffaq Salti, o instalație strategică utilizată și de forțele americane.

Armata iordaniană a anunțat că a interceptat 18 dintre cele 20 de rachete lansate de Iran. Celelalte două au căzut în zone nepopulate, fără să fie raportate victime.

În paralel, Iranul a amenințat că va ataca și petrolierele aflate în apropierea porturilor din Bahrain și Kuweit.

„Avertizăm toate echipajele de pe petrolierele aflate în vecinătatea porturilor din Kuweit şi Bahrain — care găzduiesc acești teroriști (americani) şi sunt parteneri în acțiunile lor ostile — să părăsească imediat navele, indiferent dacă sunt ancorate sau acostate în porturi, deoarece navele vor fi țintite”, a transmis Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), citat de televiziunea publică IRIB.

Unul dintre petrolierele iraniene atacate marți se afla la aproximativ patru mile de insula Kharg, una dintre principalele zone de export petrolier ale Iranului, potrivit agenției semi-oficiale Tasnim.

IRIB a relatat că un alt petrolier a fost lovit în largul orașului Jask, în apropierea Golfului Oman. Echipajele celor două nave ar fi fost transportate la țărm cu ajutorul bărcilor de salvare.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat Teheranul că Washingtonul va răspunde de fiecare dată când forțele iraniene încearcă să atace nave militare americane.

„Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane și, de fiecare dată când o vor face sau vor încerca să o facă, vor pierde petroliere”, a declarat Rubio reporterilor aflați în orașul Barranquilla, în timpul vizitei sale în Columbia.

Cele mai recente lovituri vin după ce forțele americane au atacat, în weekend, alte trei petroliere iraniene care transportau țiței. Operațiunea a avut loc după o tentativă atribuită IRGC de a ataca un portavion american și un distrugător dotat cu rachete ghidate.

SUA și-au concentrat în ultima perioadă operațiunile militare asupra zonelor din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. Forțele americane desfășoară operațiuni de escortă pentru navele comerciale și mențin presiunea asupra porturilor iraniene, în cadrul strategiei administrației Trump de intensificare a presiunii economice asupra Teheranului.

Conflictul a fost însoțit și de noi măsuri economice împotriva Iranului. Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează 27 de companii aeriene iraniene, precum și nouă furnizori de servicii și agenți de vânzări despre care autoritățile americane susțin că au furnizat servicii companiei Mahan Air.

Compania aeriană privată se află sub sancțiuni americane din 2011 și este acuzată de Washington că a oferit sprijin important Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.