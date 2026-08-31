Video Inundaţii violente în Marele Canion. Peste 20 de persoane sunt date dispărute, zeci de oameni evacuați
Unul dintre cele mai faimoase obiective naturale din Statele Unite s-a transformat complet în doar câteva minute. O inundaţie la fel de bruscă pe cât de violentă a lovit sâmbătă Marele Canion, din statul Arizona, obligând autorităţile americane să evacueze zeci de vizitatori.
Peste 20 de persoane erau încă date dispărute duminică, potrivit Serviciului Parcurilor Naţionale (NPS).
NPS a făcut apel la orice persoană care deţine informaţii despre drumeţi sau turişti prezenţi în zonă în momentul producerii fenomenelor meteorologice nefavorabile să transmită aceste informaţii.
Inundaţia a fost provocată de Bright Angel Creek, un curs de apă care traversează canionul înainte de a se vărsa în râul Colorado, scrie News.
Forţa apelor a smuls poduri, stânci, structuri metalice şi resturi, care au ajuns în râul Colorado. Aspectul locului a fost complet schimbat, întrucât albia cursului de apă pare să se fi lărgit, potrivit agenţiei de presă americane AP.
Autorităţile afirmă, de asemenea, că a apărut un nou prag pe râul Colorado.