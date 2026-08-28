 Statul Nepal refuză ajutorul străin pentru operaţiunile de salvare în urma dezastrului provocat de viituri | adevarul.ro
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Statul Nepal refuză ajutorul străin pentru operaţiunile de salvare în urma dezastrului provocat de viituri

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Nepalul nu are nevoie de asistenţă străină pentru operaţiunile de căutare şi salvare în urma viiturii devastatoare care a măturat mai multe localităţi, a precizat vineri Ministerul Afacerilor Externe al ţării, în ciuda ofertelor de ajutor din partea mai multor ţări ai căror cetăţeni sunt daţi dispăruţi în urma dezastrului.

Viitură în Nepal
Viitură în Nepal Foto: AFP

Inundaţia a măturat zone precum districtul Rasuwa, situat lângă graniţa cu China, distrugând oraşe întregi, avariind proiecte hidroenergetice şi provocând moartea a aproape 500 de persoane. Sute de cetăţeni străini sunt încă dispăruţi, inclusiv din Coreea de Sud, care a declarat că a trimis deja o echipă de intervenţie în Nepal şi că va trimite, de asemenea, o echipă de ajutor în caz de dezastru.

Ministerul Afacerilor Externe de la Kathmandu a declarat însă vineri că Nepalul gestionează singur eforturile de salvare, scrie News.

„Oferta de ajutor este firească. Agenţiile noastre de securitate desfăşoară operaţiunea de căutare şi salvare. Deocamdată nu avem nevoie de un astfel de ajutor”, a declarat Lok Bahadur Chhetri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, fără a oferi detalii suplimentare.

Ziarul „The Kathmandu Post” a relatat că India, China, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, Sri Lanka şi Bangladesh au solicitat guvernului să permită echipelor lor de căutare şi salvare să participe la operaţiune.

Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a declarat că Nepalul a transmis că nu intenţionează încă să accepte echipe de salvare străine.

„Coreea de Sud va continua negocierile cu Nepalul pe această temă”, a adăugat ministerul.

Seulul s-a angajat să acorde 1 milion de dolari sub formă de ajutor umanitar prin intermediul organizaţiilor internaţionale, a declarat ministrul său de externe pe data de X.

Nouă sud-coreeni care lucrau într-o centrală hidroelectrică sunt daţi dispăruţi, iar 10 se aflau blocaţi, a declarat miercuri Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud.

Sensibilitatea regiunii Tibet

Dinesh Bhattarai, fost ambasador nepalez la Naţiunile Unite din Geneva, a afirmat că reticenţa guvernului de a accepta echipe străine de căutare şi salvare ar putea fi legată de amplasarea districtului Rasuwa, afectat de inundaţii, care se învecinează cu Tibetul chinez, o regiune ce reprezintă una dintre cele mai sensibile probleme teritoriale ale Beijingului. Nepalul se află de mult timp într-o situaţie delicată în ceea ce priveşte relaţiile diplomatice cu vecinul său mult mai mare.

„Este posibil să fi luat în considerare sensibilitatea legată de amplasarea regiunii şi să fi decis să nu accepte echipe străine”, a declarat Bhattarai pentru Reuters.

Chhetri a afirmat însă că decizia nu are nicio legătură cu sensibilitatea Chinei, deoarece operaţiunea este gestionată de propriile echipe de salvare ale Nepalului.

Ministerul Afacerilor Externe al Chinei nu a răspuns imediat la o solicitare de a comenta motivul pentru care Nepalul refuză să accepte asistenţă străină pentru operaţiunile de căutare şi salvare.

Presa de stat chineză a relatat că preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis vineri condoleanţele preşedintelelui Nepalului.

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