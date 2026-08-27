 Peste 540 de cetăţeni străini din 31 de ţări, printre persoanele date dispărute în Nepal în urma viiturii | adevarul.ro
search
Joi, 27 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Peste 540 de cetăţeni străini din 31 de ţări, printre persoanele date dispărute în Nepal în urma viiturii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Nepal a ajuns la 359 de morți, în timp ce sute de persoane nu au fost încă găsite. Printre cei dispăruți se află 667 de turiști, dintre care 540 sunt cetățeni străini.

Sute de cetăţeni străini au fost daţi dispăruţii după ce o viitură puternică a spulberat Nepalul.
Sute de cetăţeni străini au fost daţi dispăruţii după ce o viitură puternică a spulberat Nepalul. Foto: Facebook

Echipele de intervenție continuă căutările în regiunea de graniță cu Tibetul, unde viiturile și alunecările de teren au distrus sate și au acoperit suprafețe întinse cu noroi. În unele zone, stratul de noroi a ajuns până la brâu, ceea ce face operațiunile de căutare extrem de dificile.

Poliția nepaleză a anunțat că numărul morților a urcat la 359, iar lista celor dispăruți cuprinde un număr important de turiști străini.

Datele citate de Reuters indică 667 de turiști dați dispăruți, dintre care 540 sunt cetățeni străini proveniți din 31 de țări. Cei mai mulți sunt cetățeni indieni: cel puțin 288 de persoane nu au fost încă localizate. Pe aceeași listă apar aproape 100 de cetățeni chinezi și cel puțin 65 de americani.

India - cel puțin 288

China - aproape 100

SUA - cel puțin 65

Malaezia - 51-55 (în funcție de sursa citată)

Ucraina - 53

Marea Britanie - 33

Australia - 25-34 (există diferențe între datele Nepalului și cele transmise de ministrul australian de Externe)

Canada - 25

Singapore - 9

Coreea de Sud - 9

Rusia - 8

Germania - 8

Letonia - 6

Africa de Sud - 6

Japonia - 5

Noua Zeelandă - 5

Potrivit aceleiaşi surse, printre dispăruți se mai află cetățeni din Belarus, Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Irlanda, Israel, Kazahstan, Lituania, Țările de Jos, Filipine, Portugalia, Serbia, Spania și Suedia

Cifrele se modifică, însă, de la oră la oră, pe măsură ce autoritățile verifică informațiile și actualizează listele. De aici apar și diferențele dintre unele raportări, inclusiv în cazul anumitor naționalități.

O situație separată este raportată în partea tibetană a regiunii afectate. În comitatul Gyirong, autoritățile chineze au anunțat că 558 de persoane sunt dispărute, dintre care 260 sunt cetățeni străini, însă nu au fost furnizate informații complete privind țările din care provin aceste persoane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
digi24.ro
image
Un bărbat s-a înecat în mare, la Eforie Nord. El fusese scos de salvamari de trei ori din valuri, dar a intrat din nou
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, editorial în Fox News, publicat în timpul vizitei în Republica Moldova: „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum înfruntăm Rusia”
gandul.ro
image
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
mediafax.ro
image
Antrenorul din SuperLiga, mărturie cutremurătoare despre fostul portar al Barcelonei care și-a luat viața la 32 de ani: „I-a murit fata în timpul operației”
fanatik.ro
image
„Cât de stupizi să fim?” Generalul (r) Dorin Toma și Liviu Pleșa, cercetător CNSAS, demontează apărarea lui Băsescu în scandalul Pahonțu
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
digisport.ro
image
Desertul tradițional perfect pentru zilele de toamnă. Cum se pregătesc găluștele cu prune
click.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Stațiunea în care s-au dat lupte pe viață și pe moarte pentru şezlonguri. Cozile încep cu câteva ore înainte
observatornews.ro
image
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Comuna din România care pregătește peste 100 de terenuri gratuite pentru cei care vor să se mute aici. Familiile care ar avea prioritate
playtech.ro
image
Ce adversari ar putea avea U Craiova în faza principală din Europa League / Conference League. Posibile dueluri cu Juventus, Milan, Lyon sau Marseille
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
Daniel Bîrligea a ajuns la Frosinone, dar a primit o lovitură neașteptată
digisport.ro
image
Serialul de pe Netflix preferat de Sorin Bontea: „Le-am cam văzut pe toate”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Armata Română cheamă românii la unitățile militare
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Satul din Transilvania cu una dintre cele mai neobișnuite comunități religioase. 180 de case au dispărut în ultimii ani ai comunismului
actualitate.net
image
Cum a reacționat pensionara din Oradea când și-a dat seama că a câștigat marele premiu la Loto: „E o minune”
click.ro
image
Ce delicii au avut invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 ani de căsnicie: „Cel mai mâncat produs a fost parizerul”
click.ro
image
Motivul pentru care Mikaela nu a mers cu Mihai Albu în vacanța din Bulgaria: „Ne aflăm într-un resort de 5 stele”. Detaliul din pozele cu soția chirurg
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
image
Cum a reacționat pensionara din Oradea când și-a dat seama că a câștigat marele premiu la Loto: „E o minune”

OK! Magazine

image
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”