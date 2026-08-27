Peste 540 de cetăţeni străini din 31 de ţări, printre persoanele date dispărute în Nepal în urma viiturii

Bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Nepal a ajuns la 359 de morți, în timp ce sute de persoane nu au fost încă găsite. Printre cei dispăruți se află 667 de turiști, dintre care 540 sunt cetățeni străini.

Sute de cetăţeni străini au fost daţi dispăruţii după ce o viitură puternică a spulberat Nepalul. Foto: Facebook

Echipele de intervenție continuă căutările în regiunea de graniță cu Tibetul, unde viiturile și alunecările de teren au distrus sate și au acoperit suprafețe întinse cu noroi. În unele zone, stratul de noroi a ajuns până la brâu, ceea ce face operațiunile de căutare extrem de dificile.

Poliția nepaleză a anunțat că numărul morților a urcat la 359, iar lista celor dispăruți cuprinde un număr important de turiști străini.

Datele citate de Reuters indică 667 de turiști dați dispăruți, dintre care 540 sunt cetățeni străini proveniți din 31 de țări. Cei mai mulți sunt cetățeni indieni: cel puțin 288 de persoane nu au fost încă localizate. Pe aceeași listă apar aproape 100 de cetățeni chinezi și cel puțin 65 de americani.

India - cel puțin 288

China - aproape 100

SUA - cel puțin 65

Malaezia - 51-55 (în funcție de sursa citată)

Ucraina - 53

Marea Britanie - 33

Australia - 25-34 (există diferențe între datele Nepalului și cele transmise de ministrul australian de Externe)

Canada - 25

Singapore - 9

Coreea de Sud - 9

Rusia - 8

Germania - 8

Letonia - 6

Africa de Sud - 6

Japonia - 5

Noua Zeelandă - 5

Potrivit aceleiaşi surse, printre dispăruți se mai află cetățeni din Belarus, Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Irlanda, Israel, Kazahstan, Lituania, Țările de Jos, Filipine, Portugalia, Serbia, Spania și Suedia

Cifrele se modifică, însă, de la oră la oră, pe măsură ce autoritățile verifică informațiile și actualizează listele. De aici apar și diferențele dintre unele raportări, inclusiv în cazul anumitor naționalități.

O situație separată este raportată în partea tibetană a regiunii afectate. În comitatul Gyirong, autoritățile chineze au anunțat că 558 de persoane sunt dispărute, dintre care 260 sunt cetățeni străini, însă nu au fost furnizate informații complete privind țările din care provin aceste persoane.