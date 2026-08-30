Un director de școală din Nepal a luat decizia de a evacua aproximativ 900 de elevi după ce a primit mai multe avertismente privind riscul producerii unor inundații. La scurt timp după evacuare, apele au inundat zona și au înghițit clădirile din apropiere, iar decizia sa s-a dovedit esențială pentru salvarea copiilor.

Un director a evacuat 900 de elevi cu câteva minute înainte de dezastrul din Nepal. Foto: AFP

Rajendra Dawadi, directorul Școlii Gimnaziale Tribhuvan Trishuli din Nuwakot, care are peste 1.600 de elevi, spune că a primit patru avertismente din partea unor persoane diferite. Printre informațiile primite se număra și faptul că apele viiturii trecuseră deja prin localitatea Betrawati, aflată în amonte.

Directorul a decis să nu mai aștepte și să evacueze elevii către o zonă mai sigură.

„Am hotărât că nu mai trebuie să amân. Chiar dacă viitura nu ar fi venit, era doar o chestiune de o singură zi de cursuri”, a declarat Rajendra Dawadi pentru BBC.

În timp ce elevii și personalul școlii se refugiau pe un teren mai înalt, directorul a văzut cum o clădire aflată la aproximativ 100 de metri de râu era înghițită de apele revărsate.

„Dacă am fi luat decizia cu 10 minute mai târziu, niciunul dintre noi, inclusiv elevii și cu mine, nu am mai fi putut vorbi cu dumneavoastră astăzi”, a mărturisit directorul.

Printre cei aproximativ 900 de elevi evacuați se numără și Yunisha, o adolescentă de 16 ani. Tânăra spune că ea și prietenii săi au reușit să ajungă într-un loc sigur cu doar câteva secunde înainte ca viitura să lovească zona.

„Eu, împreună cu prietenii mei, am scăpat cu doar 10 secunde înainte”, a povestit Yunisha pentru BBC.

Adolescenta și-a amintit că a fugit pe un drum îngust și noroios din spatele școlii, alături de alți elevi. La scurt timp, apele au început să măture zona.

„În scurt timp, bazarul a fost măturat de ape chiar sub ochii mei”, a relatat tânăra.

Mama adolescentei, Sabina Shrestha, spune că a trăit momente de panică după ce a aflat despre dezastru și nu a reușit să ia legătura cu fiica sa.

„Eram cuprinsă de panică. Am încercat de mai multe ori să-mi sun fiica și pe tatăl ei, dar nu i-am putut contacta pe niciunul dintre ei”, a povestit femeia.

Când a reușit în cele din urmă să vorbească cu Yunisha, mama sa a avut parte de o primă veste bună. Îngrijorarea a continuat însă până când fata s-a întors acasă, trei zile mai târziu.

„Sunt atât de fericită și ușurată. Dumnezeu mi-a salvat fata”, a spus mama adolescentei.

Bilanțul inundațiilor a depășit 780 de morți

Inundațiile și alunecările de teren au provocat un dezastru de amploare în Nepal și în regiunile învecinate. Potrivit datelor publicate duminică de Poliția din Nepal, numărul cadavrelor recuperate începând de miercuri a ajuns la 794.

Într-un comunicat separat, Autoritatea Națională pentru Reducerea și Gestionarea Riscului de Dezastre a anunțat că 781 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 2.502 sunt în continuare date dispărute.

În Tibet, regiune aflată sub administrația Chinei, bilanțul oficial este de 16 morți și 546 de persoane dispărute, potrivit presei de stat chineze.

Printre persoanele dispărute se află și numeroși turiști străini care se aflau în Nepal pentru a vizita munții și locurile sacre ale țării. India a raportat cel puțin 320 de cetățeni dispăruți, în timp ce aproape 100 de cetățeni chinezi și 90 de americani sunt, de asemenea, dați dispăruți.

Pe lista persoanelor dispărute se mai află 62 de cetățeni ucraineni, 51 de malaezieni, 41 de australieni, 33 de britanici și 30 de canadieni. Autoritățile au raportat, de asemenea, turiști dispăruți din Coreea de Sud, Africa de Sud, Portugalia, Țările de Jos și Noua Zeelandă.

În acest context, decizia directorului Rajendra Dawadi de a evacua rapid elevii a prevenit o posibilă tragedie, sute de copii reușind să ajungă într-o zonă sigură înainte ca viitura să lovească școala și împrejurimile acesteia.