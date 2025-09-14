Înmormântarea lui Charlie Kirk, pe 21 septembrie. Ceremonia va avea loc pe un stadion cu 60.000 de locuri. Trump și-a anunțat prezența

Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri în timpul unei dezbateri universitare, va fi comemorat pe 21 septembrie în statul Arizona, într-un eveniment la care președintele american Donald Trump și-a anunțat participarea pentru a-și onora aliatul.

Ceremonia de înmormântare a lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie pe un stadion imens de 60.000 de locuri

Înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri, va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona, unde preşedintele american Donald Trump a promis că va participa pentru a-şi onora aliatul, informează duminică EFE, citată de Agerpres.

Organizaţia Turning Point USA, fondată de Kirk, a anunţat sâmbătă că evenimentul va avea loc duminică dimineaţă, 21 septembrie, pe stadionul State Farm, al echipei de fotbal american Arizona Cardinals, din Glendale.

"Alăturaţi-vă nouă pentru a sărbători viaţa extraordinară şi moştenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană", a declarat organizaţia pe reţelele sale de socializare.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va participa la eveniment pentru a fi alături de familia activistului MAGA

Trump, care a dat vina pe "stânga radicală" şi pe "nebuni" pentru atac, a promis vineri că va participa la eveniment, după ce a vorbit cu Erika, soţia lui Kirk, considerat una dintre figurile cheie ale victoriei electorale din 2024 a republicanului, prin mobilizarea votului tinerilor.

"M-au rugat să merg şi cred că am obligaţia să fac asta. Am auzit că e weekendul viitor. Oricând va fi, voi merge", a declarat Trump presei.

Turning Point USA a lansat site-ul web "Fight for Charlie" pentru a anunţa înmormântarea de pe stadionul Sate Farme, arenă cu o capacitate de peste 60.000 de locuri, în Arizona, unde vicepreşedintele JD Vance a aterizat cu trupul neînsufleţit al lui Kirk joi, iar o slujbă de pomenire a avut loc vineri în oraşul Phoenix.

Kirk, un tânăr activist conservator influent şi un apropiat al lui Trump, a murit miercuri după ce a fost împuşcat în gât, în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

Bărbatul arestat şi acuzat de crimă este Tyler Robinson, un tânăr alb în vârstă de 22 de ani, care a tras cu o puşcă de pe un acoperiş din apropiere.

Până în prezent, autorităţile nu au oferit mai multe detalii despre capetele de acuzare cu care se va confrunta Robinson, deşi ar putea fi acuzat de crimă agravată, o infracţiune pasibilă de pedeapsa cu moartea în statul Utah.

Trump a declarat sâmbătă pentru NBC că "ar dori să vadă naţiunea vindecându-se" după moartea lui Kirk, deşi a reiterat că ţara "se confruntă cu un grup de nebuni din stânga radicală, iar aceştia nu joacă corect".