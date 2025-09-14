Video Chris Martin, omagiu pe Wembley pentru familia lui Charlie Kirk. Gestul a stârnit reacții împărțite pe rețelele de socializare

Chris Martin şi-a întrerupt concertul de pe Wembley pentru a-i aduce un omagiu lui Charlie Kirk, influencerul conservator recent ucis. Gestul său, făcut în timp ce cerea publicului „să trimită iubire” către familie şi către cei ce suferă din cauza conflictelor, a generat reacţii împărţite pe reţelele de socializare.

Înainte de a interpreta piesa Fix You, artistul s-a oprit pe scenă și le-a cerut spectatorilor să „trimită iubire oriunde doresc în lume”. A continuat cu un apel direct: „O puteți trimite fratelui sau surorii voastre, familiilor celor care au trecut prin evenimente teribile, familiei lui Charlie Kirk”.

Totodată, Martin a îndemnat publicul să arate compasiune „chiar și față de persoanele cu care nu sunteți de acord”, amintind de oamenii afectați de conflicte din Orientul Mijlociu, Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Sudan sau Somalia.

Omagiu adus lui Charlie Kirk a stârnit însă reacții împărțite. Mulți fani Coldplay, trupă care a vândut peste 100 de milioane de albume, și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare.

De la moartea lui Kirk, figura emblematică a tineretului MAGA, opinia publică din SUA este puternic divizată. Conservatorii îl consideră un martir, în timp ce o parte a stângii respinge ideea de a plânge dispariția unui om cu vederi radicale.

De la moartea acestei figuri a tineretului MAGA, opinia publică este divizată în privinţa omagiului care i se cuvine. Dreapta conservatoare îl ridică la rangul de martir, în timp ce o parte a stângii îndeamnă să nu se plângă un om cu idei radicale.

Charlie Kirk a fost împuşcat cu sânge rece în timp ce organiza unul dintre evenimentele sale „Prove me wrong” („Dovedeşte-mi că greşesc”) într-un campus universitar din Utah. În cadrul acestor adunări, organizate în toate colţurile Statelor Unite, tânărul îşi invita adversarii să vină să-şi confrunte ideile. În vârstă de 31 de ani, el lasă în urmă o soţie şi doi copii.