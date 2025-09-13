search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului „rătăcit ideologic” crescut într-o familie MAGA

Publicat:

Moartea activistului conservator Charlie Kirk, ucis prin împușcare în timp ce susținea un discurs la Universitatea Utah Valley, a reaprins tensiunile ideologice din SUA. Tyler Robinson, un fost student în vârstă de 22 de ani, a fost arestat și pus sub acuzare, după ce ar fi mărturisit fapta. Însă întrebarea care planează deasupra anchetei — și a întregii opinii publice americane — este: de ce a făcut-o?

Tyler Robinson (drepata), asasinul activistului Charlie Kirk, și tatăl său/FOTO:X
Tyler Robinson (drepata), asasinul activistului Charlie Kirk, și tatăl său/FOTO:X

Dintr-o familie conservatoare, dar cu vederi „de stânga”

Robinson provine dintr-un mediu profund conservator: familie mormonă, susținători declarați ai președintelui Donald Trump, membri înregistrați ai Partidului Republican. În acest context, descrierile apropiaților despre tânăr sunt cu atât mai surprinzătoare: „era singurul din familie care era de stânga”, a declarat un fost coleg. Alții îl caracterizează drept un tânăr introvertit, pasionat de jocuri video, comunități online și cultură digitală — o lume în care frontierele ideologice se estompează ușor, iar radicalizarea poate avea forme neașteptate.

De altfel, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a afirmat într-un interviu pentru Wall Street Journal că Robinson „fusese profund indoctrinat cu ideologie de stânga”. Declarația a fost imediat preluată de mediile conservatoare, care acuză stânga radicală de incitare la violență. La polul opus, o parte a presei progresiste invocă o posibilă afiliere a lui Robinson la mișcările alternative de extremă dreapta, precum „Groypers” — o rețea cunoscută pentru discursul ultra-naționalist și pentru faptul că l-a criticat constant chiar pe Charlie Kirk pentru pozițiile sale prea moderate.

Un asasinat politic? Ancheta, în impas

FBI nu a emis încă o concluzie oficială privind motivația crimei. Însă contextul este tensionat. Charlie Kirk, 31 de ani, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, era o figură centrală a noii generații pro-Trump. Uciderea sa vine pe fondul unui val de violențe politice care a culminat cu tentativa de asasinare a președintelui Trump și uciderea unei deputate democrate, Melissa Hortman.

Arma folosită în atac, o pușcă cu lunetă, a fost găsită într-o zonă împădurită din apropiere. Gloanțele aveau inscripționate mesaje bizare, amestecând jargon politic, umor de internet și referințe la cultura anime sau la jocuri precum Helldivers 2. Unele gravuri făceau aluzie la sloganuri anti-fasciste, altele erau pur și simplu glume absurde, lipsite de sens politic clar.

Unul dintre mesaje, “If you read this u r gay lmao” (Dacă citești asta, ești gay), a fost interpretat de unii analiști ca parte din cultura „trolling-ului” online – o formă de agresivitate digitală care scapă adesea oricărei clasificări ideologice.

Trecutul lui Robinson: între militarism și alienare

Potrivit presei americane, Robinson a urmat o perioadă cursurile unui program militar pentru tineri (JROTC) și câștigase o bursă importantă la Utah State University, deși a abandonat după un semestru. Ulterior, era înscris la un colegiu tehnic, într-un program de ucenicie în domeniul electric.

În paralel, petrecea mult timp pe platforme precum Reddit sau Discord — comunități virtuale unde politicul se amestecă adesea cu ironia, alienarea socială și subculturile digitale. Prieteni din liceu își amintesc de o fascinație neobișnuită, încă de la 14 ani, pentru atacul din Benghazi (2012), dar și de o admirație pentru cultura militară americană, exprimată prin jocuri ca Call of Duty sau Halo.

Mai multe fotografii din trecutul său îl arată costumat în Donald Trump de Halloween sau pozând cu arme de foc — semne ale unui trecut ideologic neclar, sau poate în formare.

Mesaje ambigue, radicalizare tăcută

Autoritățile cercetează în continuare motivele care l-au determinat pe Robinson să îl considere pe Charlie Kirk o țintă legitimă. Într-o conversație anterioară crimei, el i-ar fi spus familiei că „nu-l suportă pe Kirk” și că „răspândește ură”. În spațiul public, termenul „fascist” atribuit lui Kirk a alimentat teoria că Robinson acționase dintr-un impuls de stânga radicală. Însă alții argumentează că exact acea terminologie este frecvent folosită și în interiorul extremei drepte, pentru a delegitima conservatorismul clasic.

Nick Fuentes, liderul mișcării Groyper, a respins categoric orice legătură cu autorul crimei: „Suntem acuzați pe nedrept de media mainstream, fără nicio dovadă”.

Cazul lui Tyler Robinson aruncă o lumină sumbră asupra unei Americi polarizate, în care granițele dintre stânga și dreapta, dintre activism și radicalism, devin tot mai difuze. Deocamdată, Robinson este deținut fără cauțiune, iar autoritățile urmează să formuleze acuzațiile oficiale marți.

Până atunci, spațiul public rămâne prins între interpretări contradictorii, iar tragedia de la Utah devine un nou simbol al unei societăți aflate într-o tensiune ideologică continuă — unde fragilitatea psihologică, cultura online și discursul politic se pot intersecta în moduri letale.

SUA

