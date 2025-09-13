search
Tyler Robinson, suspect în uciderea lui Charlie Kirk, apreciat de vecini și prieteni. Mama sa, mândră de notele sale

0
0
Publicat:

Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, era considerat un tânăr exemplar de vecini și colegi, iar mama sa se mândrea cu performanțele lui școlare, înainte ca viața lui să ia o întorsătură dramatică.  

Părinții și vecinii presupusului asasin al lui Charlie Kirk sunt șocați / Sursa foto: KTLA
Părinții și vecinii presupusului asasin al lui Charlie Kirk sunt șocați / Sursa foto: KTLA

Mama mândră, vecinii îngroziți: imaginea lui Tyler Robinson înainte de crima care a zguduit America

La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mândră, mamă sa a postat un videoclip pe Facebook în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea şcolii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare. Patru ani mai târziu, el riscă pedeapsa cu moartea, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Potrivit autorităţilor, Robinson a tras miercuri cu o puşcă de pe acoperişul unei clădiri din campusul unei alte universităţi decât cea în care fusese admis, ucigându-l pe influencerul conservator Charlie Kirk şi declanşând noi temeri la nivel naţional cu privire la creşterea violenţei politice. 

Anchetatorii încă încearcă să înţeleagă ce l-a făcut pe Robinson să se urce pe acoperişul respectiv cu o armă. Oficialii nu au identificat încă un motiv precis pentru crima pe care a comis-o, deşi au oferit câteva indicii vineri dimineaţă, când au anunţat arestarea lui. 

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat reporterilor că un membru al familiei interogat de forţele de ordine a spus că Robinson menţionase recent apariţia programată a lui Kirk la Universitatea Utah Valley, unde a fost împuşcat. „Au vorbit despre motivul pentru care nu-l plăceau şi despre punctele de vedere pe care le avea”, a spus Cox, fără a oferi detalii suplimentare. 

Robinson devenise mai implicat în politică în ultimii ani, a declarat anchetatorilor respectivul membru al familiei, iar autorităţile au spus că el a inscripţionat ceea ce păreau a fi mesaje antifasciste pe cartuşele găsite lângă arma care ar fi fost folosită pentru comiterea crimei. 

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat pentru crimă cu circumstanţe agravante şi alte acuzaţii. El nu are antecedente penale, potrivit înregistrărilor statului analizate de Reuters. 

Era înregistrat ca alegător, dar nu era afiliat niciunui partid politic, potrivit datelor electorale. Este listat ca alegător „inactiv”, ceea ce indică faptul că nu a votat la alegerile prezidenţiale de anul trecut, când republicanul Donald Trump a învins-o pe democrata Kamala Harris. 

Ce spun vecinii după ce au văzut la televizor acuzațiile aduse lui Tyler Robinson

La momentul atacului, Robinson locuia în casa părinţilor săi din Washington, o comunitate agricolă şi rezidenţială de aproximativ 28.000 de locuitori, situată lângă Parcul Naţional Zion, în sud-vestul statului Utah. 

Maşina lui Robinson, un Dodge Challenger gri – vehiculul cu care, potrivit autorităţilor, s-a deplasat miercuri la locul împuşcăturilor – era parcată vineri în faţa casei cu două etaje, situată într-un cartier relativ nou, construit între câmpuri de lucernă. Zeci de jurnalişti s-au adunat în faţa casei, alături de şase maşini de poliţie parcate de-a lungul străzii. Poliţiştii îi opreau pe reporteri să se apropie de casă, a relatat Reuters. 

Un vecin, Steven Green, a spus că îi cunoaşte familia pentru că frecventa aceeaşi biserică mormonă, situată pe aceeaşi stradă. „O familie minunată, copii buni”, a spus el, deşi a adăugat că nu îl cunoştea bine pe Tyler Robinson. 

Canaan Timothy, în vârstă de 21 de ani, a spus că era cu un an mai mic decât Robinson la liceu. Robinson, a spus el, era un elev obişnuit, interesat de muzică, care se întâlnea cu membrii formaţiei şcolare. „Îl cunoşteam din vedere. Era un copil obişnuit”, a spus Timothy, care locuieşte la două străzi distanţă de familia Robinson. „Tyler era tăcut, dar nu chiar retras”, a adăugat el. 

Robinson a fost arestat joi seara fără incidente. Un membru al familiei a sunat un prieten de familie, care la rândul său a sunat la biroul şerifului din comitatul Washington „cu informaţia că Robinson le-a mărturisit sau a sugerat că el a comis incidentul”. 

Colegul de cameră al lui Robinson a arătat, de asemenea, mesaje pe care Robinson le trimisese prin platforma Discord, în care descria că a lăsat o puşcă într-un tufiş, înfăşurată într-un prosop – arma care se potriveşte cu cea recuperată de autorităţi într-o zonă împădurită din apropierea locului împuşcăturilor. 

