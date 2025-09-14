Video Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți”

Peste un milion de persoane au participat la al cincilea miting „Unite the Kingdom” organizat de Tommy Robinson pentru a-l onora pe Charlie Kirk, în timp ce peste 2,5 milioane de oameni urmăreau evenimentul în livestream. Maori creștini din Noua Zeelandă au realizat un dans Haka în memoria lui Kirk, iar Elon Musk a transmis un mesaj prin livestream, fiind ulterior felicitat de Robinson pentru contribuția sa.

Elon Musk s-a alăturat mitingului prin livestream, pentru a vorbi cu Tommy Robinson. Musk purta un tricou pe care scria „Ce ar gândi George Orwell?”.

„Cred că este ceva frumos în a fi britanic”, a spus Musk, plângându-se de „eroziunea lentă” a Regatului Unit și de „eșecul guvernului de a proteja copiii de violurile în grup”.

„Oamenii trebuie să fie la conducere, nu o birocrație căreia nu-i pasă... Acesta este un guvern împotriva poporului și nu pentru popor. Este inacceptabil. Guvernul trebuie să protejeze poporul”, a spus Musk.

Musk l-a omagiat pe „prietenul nostru Charlie Kirk”, care a fost „ucis cu sânge rece” săptămâna aceasta. „Stânga este partidul crimelor și al celebrării crimelor!”, a spus fondatorul Tesla și SpaceX.

„Violența vine spre voi”, a avertizat miliardarul. „Fie ripostați, fie muriți”.

La finalul discuției, Tommy a spus încântat: „Mamă, tocmai l-am intervievat pe Elon Musk”.

Printre persoanele care au luat cuvântul s-au numărat și George Simion, președintele partidului AUR.

Alături de el, au mai fost actorul Lawrence Fox, jurnalistul Avi Yemeni din Australia, victima violului și jurnalista Sammy Woodhouse, activistul Liam Tufts, jurnalista olandeză Eva Vlaardingerbroek, actorul irlandez Terry McMahon (Batman Begins), liderul Partidului Popular Danez Morten Messerschmitt, fostul candidat la președinția Franței Éric Zemmour, europarlamentarul german Petr Bystron, liderul Advance UK Ben Habib, cântărețul american Don Keith, europarlamentarul polonez Dominik Tarczynski și candidata la Congresul din Texas Valentina Gomez.

Liderul partidului spaniol Vox, Santiago Abascal, a trimis un mesaj video.

Veteranul afgan Ant Middleton și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar al Londrei în 2028, pentru a-l înlocui pe avocatul Nation of Islam, Sadiq Khan, și a „face Londra din nou sigură”.

Cântărețul american de muzică country Don Keith a interpretat imnul „Star-Spangled Banner”. Apoi, Tommy Robinson a condus mulțimea într-un minut de reculegere pentru Charlie Kirk, urmat de o interpretare la cimpoi a melodiei „Amazing Grace”. Mulțimea a izbucnit în repetate rânduri în scandări de „Charlie! Charlie!”.

O trupă de războinici maori din Noua Zeelandă, care recent a devenit virală protestând împotriva islamului radical, a interpretat un dans Haka „pentru libertate” în onoarea lui Charlie Kirk.

Valentina Gomez, candidată la Congresul din Texas, a spus că „țara voastră este violată până la supunere”: „Este acum sau niciodată, pentru că dacă acești teroriști musulmani preiau controlul, vă vor decapita fiii și vă vor viola femeile, așa cum au făcut-o pe 7 octombrie în Israel”. Gomez a condus apoi mulțimea într-un cântec intitulat „Christ is King” ( tr. Hristos este Rege).

„Vom termina ceea ce a început Charlie Kirk, așa să mă ajute Dumnezeu”, a spus Gomez.

Eva Vlaardingerbroek a proclamat: „Suntem fiii și fiicele celor mai mari țări de pe pământ. Dacă cineva poate face acest lucru posibil, noi suntem aceia. Suntem Generația Remigrării”.

Actorul Terry McMahon a desfășurat un steag irlandez cu declarația de independență a Irlandei din 1917, remarcând că „irlandezii și britanicii sunt frați”.

„Poporul francez știe că poate conta pe voi atunci când libertatea noastră este în pericol”, a spus liderul partidului francez Reconquest, Éric Zemmour. „Amândoi suntem supuși aceleiași înlocuiri. Suntem colonizați de popoarele fostelor noastre colonii. Nu vrem să devenim o minoritate pe propriul nostru pământ”.

„Astăzi, suntem cu toții Charlie Kirk”, a spus liderul Partidului Popular Danez, Morten Messerschmitt.

„Am avut 23 de raiduri la domiciliul meu”, a declarat Petr Bystron, europarlamentar german din partea AfD. „L-au băgat pe Tommy Robinson în închisoare. Au încercat să-l omoare pe președintele Donald Trump. L-au omorât pe Charlie Kirk! Dar nu ne vor reduce la tăcere!” Mulțimea a izbucnit în urale de „Charlie!”

Bustron a promis că AfD va câștiga următoarele alegeri în Germania.

„La fel cum veți face și voi în Marea Britanie. Și împreună, vom face Europa din nou măreață!”, a adăugat acesta.

Singurul politician britanic prezent a fost Ben Habib, care a părăsit partidul Reform UK al lui Nigel Farage pentru a fonda Advance UK: „Susținem democrația și ne opunem instituțiilor internaționale. Acestea nu sunt democratice, sunt tehnocrați birocrați care vor să vă reducă la tăcere. Îi vom elimina din Regatul Unit.”

Habib a criticat sistemul judiciar „cu două viteze” din Marea Britanie, promițând să readucă un sistem „în care toți cetățenii sunt egali în fața legii”.

„Suntem alături de Charlie Kirk”, a declarat candidatul la președinția României, George Simion, „și suntem alături de președintele Donald Trump și de Statele Unite ale Americii! Suntem alături de Tommy Robinson și Elon Musk, care au readus libertatea pe rețelele de socializare. Poporul român, poporul polonez și poporul slovac vor lupta alături de voi.”