Directorul FBI, acuzat de senatorii democrați că a folosit agenția împotriva jurnaliștilor, „ca un huligan”

Kash Patel, directorul FBI, a fost ținta unor acuzații dure formulate de senatori democrați în cadrul unei audieri tensionate desfășurate marți în Comisia Juridică a Senatului american. Aceștia au susținut că șeful poliției federale și-ar fi folosit funcția pentru a exercita presiuni asupra jurnaliștilor.

Kash Patel, directorul FBI, ținta unor acuzații grave Foto: X

Kash Patel a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept nefondate, și a evidențiat rezultatele FBI în combaterea criminalității, traficului de droguri și fraudelor, potrivit AFP, citat[ de Agerpres.

Audierea, care s-a întins pe durata a patru ore și jumătate, a fost marcată de schimburi dure de replici și atacuri personale între directorul FBI și mai mulți senatori democrați.

Senatorul Cory Booker, din New Jersey, l-a acuzat pe Patel că folosește instituția pentru a-i viza pe jurnaliști:

„Ca un huligan, vă folosiţi agenţia pentru a urmări jurnalişti. Jurnaliştii au scris despre preşedinte, iar biroul dumneavoastră s-a dus la ei acasă şi le-a citat mamele în faţa justiţiei”

Cory Booker a afirmat, de asemenea, că FBI ar fi deschis o investigație după publicarea unui articol critic la adresa lui Patel.

„Un jurnalist a scris despre dumneavoastră, iar biroul dumneavoastră i-a verificat numele în fişiere şi a deschis o anchetă", a mai acuzat senatorul.

Directorul FBI a respins acuzațiile, spunând că acestea reprezintă „o minciună absolută” și negând că ar fi folosit resursele instituției împotriva reprezentanților presei.

Controversa vine după ce, în aprilie, Patel a intentat un proces de 250 de milioane de dolari împotriva revistei The Atlantic și a autoarei unui articol pe care l-a descris drept defăimător. Materialul susținea că acesta ar consuma alcool în exces, fapt care i-ar putea afecta capacitatea de a-și exercita funcția.

Potrivit postului de știri MS Now, FBI ar fi deschis ulterior o investigație internă privind presupuse amenințări legate de articolul publicat de The Atlantic.

De la preluarea conducerii FBI, Kash Patel s-a confruntat și cu acuzații privind o presupusă epurare a agenților considerați insuficient de loiali președintelui Donald Trump. Printre cei care și-au pierdut funcțiile s-au numărat și agenți implicați anterior în dosare penale care îl vizau pe liderul republican după plecarea sa de la Casa Albă, în 2021.

Întrebat despre aceste acuzații, șeful FBI a negat existența unei campanii de epurare și a susținut că majoritatea plecărilor din instituție au avut loc în mod voluntar.