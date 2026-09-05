Atac cibernetic de amploare în Berlin: Documente sensibile ale autorităților au ajuns pe dark web

Gruparea de hackeri Rhysida a publicat pe dark web date furate din administrația Berlinului, după ce autoritățile au refuzat să plătească răscumpărarea cerută.

Hackerii au început să publice datele furate pe dark web. Foto: arhivă

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a confirmat că printre datele furate se află informații sensibile despre angajați și alte persoane. Autoritățile germane verifică acum fișierele publicate pentru a afla ce informații au ajuns la hackeri și cine ar putea fi afectat.

Atacul a avut loc în august și a vizat rețeaua administrației landului Berlin. Potrivit autorităților berlineze, gruparea Rhysida și-a asumat atacul și a susținut că a furat aproximativ 5,7 terabytes de date. Ulterior, după expirarea ultimatumului, vineri, 4 septembrie, hackerii au publicat informațiile pe dark web.

Cantitatea de date făcută publică este uriașă: aproximativ 1,44 milioane de fișiere, care însumează aproape 5,8 terabytes, relatează Reuters.

Ce se afla în fișierele publicate

Printre documentele furate se găsesc informații despre angajații administrației, liste de salarii, date bancare și copii ale unor acte de identitate. Au fost publicate și documente referitoare la probleme disciplinare și acuzații de neglijență profesională.

Hackerii au ajuns și la informații despre modul în care autoritățile se pregătesc pentru situații de criză. Unul dintre foldere se referă la amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare.

În arhivă apar, de asemenea, documente despre apărare, comunicații guvernamentale folosite în situații extreme și planuri de intervenție ale unor instituții.

Jurnalistul de investigație Lars Winkelsdorf a atras atenția asupra documentelor publicate și a descris pe platforma X atacul drept „de o amploare care amenință statul”.

„Pe lângă documente ale LKA referitoare la anchete, fișierele includ și planuri privind apărarea națională - de la canalele secrete de comunicare ale guvernului federal în cazul unei apocalipse până la companii din domeniul apărării și planuri de urgență elaborate de instituțiile statului”, a scris el.

Hackerii au cerut două milioane de euro în Bitcoin

Înainte să publice datele, Rhysida a cerut Berlinului o răsumpărare în Bitcoin de aproximativ două milioane de euro.

Autoritățile au refuzat să plătească, primarul Kai Wegner explicând faptul că plata răscumpărării nu ar fi garantat că datele vor fi șterse.

„Cine poate afirma că, chiar dacă am fi plătit, aceste date nu s-ar fi aflat deja de mult timp în altă parte?”, a declarat Wegner pentru „Bild”.

Termenul dat de hackeri a expirat vineri după-amiază, la ora 15:35. La scurt timp, datele au fost publicate pe dark web, iar membrii grupării au început să distribuie pe rețelele sociale liste cu numele fișierelor.

Plan de criză

După publicarea fișierelor, autoritățile berlineze au format o echipă care să verifice informațiile și să stabilească cine a fost afectat. Analiza este făcută împreună cu instituții de securitate din Berlin și de la nivel federal.

Persoanele ale căror date sunt identificate în materialele publicate vor fi anunțate de autorități. De asemenea, li se recomandă celor care descoperă că informațiile lor au ajuns pe internet să sesizeze poliția.

Autoritățile spun că, în acest moment, nu au indicii că hackerii mai au acces la rețeaua administrației.

Atacul are loc cu puțin timp înaintea alegerilor pentru Parlamentul landului Berlin, programate pentru 20 septembrie, dar autoritățile au precizat că incidentul nu afectează organizarea scrutinului.