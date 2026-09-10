 Frații Tate rămân după gratii în SUA. Decizia luată în timpul procedurii de extrădare | adevarul.ro
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Frații Tate rămân după gratii în SUA. Decizia luată în timpul procedurii de extrădare

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Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție în Statele Unite în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane în scopuri sexuale. Un judecător federal din Miami a respins cererea avocaților lor de eliberare, într-un dosar care s-ar putea prelungi câteva luni.

Frații Tate rămân în închisoare
Frații Tate rămân în închisoare Foto: Inquam Photos

Judecătoarea-magistrat Lauren Louis a decis că frații Tate nu au reușit să demonstreze că nu reprezintă un risc de fugă sau un pericol pentru comunitate și nici că există circumstanțe speciale care să justifice eliberarea lor.

„Întrucât nu au îndeplinit aceste trei criterii, cererea respondenților pentru eliberarea în așteptarea procedurilor de extrădare este respinsă”, se arată în hotărârea instanței, relatează FOX31 News.

Echipa juridică a celor doi frați a criticat decizia și a susținut că detenția lor în SUA îi pune într-o situație dificilă, deoarece, în paralel cu procedura de extrădare, trebuie să se apere în dosarele din România.

„Ei se află acum într-o situație extraordinară, în care sunt ținuți la mii de kilometri de România, în timp ce procedurile judiciare din România continuă, termenele se apropie, se anunță iminenta punere sub acuzare într-un alt dosar, iar propriul lor avocat român spune că nu se poate pregăti în mod corespunzător”, au transmis avocații.

Aceștia au precizat că iau în calcul contestarea deciziei judecătoarei.

Procurorii americani au susținut că frații Tate prezintă un risc de fugă, invocând resursele financiare de care dispun și faptul că s-au lăudat în trecut cu deținerea mai multor pașapoarte.

Frații Tate, implicați în proceduri judiciare în mai multe țări

Andrew și Tristan Tate sunt implicați de mai mulți ani în proceduri judiciare care se desfășoară în România, Marea Britanie și Statele Unite.

Frații au fost arestați pe 18 iulie și se află în prezent la Centrul Federal de Detenție din Miami. În timpul unei audieri desfășurate luna trecută, cei doi au respins acuzațiile formulate împotriva lor în mai multe țări.

Avocații lor au cerut ca frații Tate să fie eliberați cel puțin până la organizarea unei audieri privind extrădarea în Marea Britanie.

Apărarea susține că solicitarea britanicilor ar trebui analizată în contextul procedurilor deja aflate în desfășurare în România. Frații Tate au rămas în trecut în libertate în România, cu respectarea restricțiilor impuse de autorități.

La începutul lunii septembrie, procurorii români i-au trimis în judecată într-un nou dosar, cu acuzații suplimentare.

Andrew Tate, unul dintre cei mai controversați influenceri

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și fratele său Tristan, de 38 de ani, sunt cetățeni britanici și americani și au devenit cunoscuți la nivel mondial prin mesajele controversate promovate pe rețelele sociale.

Andrew Tate, fost kickboxer profesionist, se autointitulează misogin și are peste 10 milioane de urmăritori pe X. A fost interzis pe platforme precum YouTube, TikTok și Instagram, în urma încălcării regulilor acestora privind discursul instigator la ură.

Cei doi frați promovează un stil de viață axat pe bogăție și dominație masculină și au o comunitate numeroasă de urmăritori, în special în rândul băieților și tinerilor.

Frații Tate sunt, de asemenea, susținători declarați ai președintelui american Donald Trump.

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