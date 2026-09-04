Frații Tate, trimiși în judecată în România. Sunt acuzați că au câștigat peste 1,2 milioane de dolari din exploatarea unei minore

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de minori, exploatare sexuală, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Anchetatorii susțin că cei doi frați ar fi obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei minore recrutate la vârsta de 15 ani.

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Foto: Instagram

Potrivit rechizitoriului întocmit la 31 august 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor. Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

O fată de 15 ani ar fi fost recrutată pentru exploatare sexuală

Potrivit procurorilor, în perioada 2012-decembrie 2021, Andrew Tate ar fi recrutat și exploatat sexual o minoră care avea 15 ani la momentul recrutării. DIICOT susține că acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei și ar fi indus-o în eroare cu privire la intențiile sale sentimentale.

„Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale”, transmite DIICOT.

După ce ar fi câștigat încrederea adolescentei, procurorii susțin că Andrew Tate ar fi exercitat asupra ei presiuni și control prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea cu o altă fată. Potrivit anchetatorilor, la acestea s-ar fi adăugat supravegherea permanentă și agresiunile fizice.

DIICOT susține că victima ar fi fost determinată să realizeze materiale pornografice și să practice videochat pe mai multe platforme, activitatea fiind desfășurată în beneficiul financiar al lui Andrew Tate.

„Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emoțional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de videochat pe mai multe platforme de profil în folosul său material”, precizează procurorii.

Victima ar fi fost adusă în mod repetat în România

În perioada în care ar fi fost exploatată, fata ar fi fost transportată de mai multe ori din Marea Britanie în România. Potrivit DIICOT, Andrew Tate ar fi asigurat cazarea acesteia în mai multe locații din județul Ilfov și logistica necesară pentru continuarea activității de videochat.

„De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României”, arată DIICOT.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii susțin că acesta ar fi știut atât vârsta victimei, cât și faptul că aceasta fusese recrutată de fratele său.

Anchetatorii susțin că, în perioada noiembrie 2014-decembrie 2021, Tristan Tate ar fi sprijinit activitatea de exploatare sexuală desfășurată în Marea Britanie și România.

„Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de 38 de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie 2014 și decembrie 2021, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit procurorilor, Tristan Tate ar fi administrat conturile de videochat ale victimei, ar fi monitorizat activitatea acesteia și i-ar fi oferit indicații pentru creșterea veniturilor. Tot el s-ar fi ocupat, susțin anchetatorii, de încasarea și gestionarea banilor.

„Acesta a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de videochat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor”, transmite DIICOT.

Procurorii mai susțin că Tristan Tate ar fi verificat programul de lucru și obiectivele financiare impuse victimei de fratele său și că ar fi recurs, la rândul său, la acte de agresiune fizică.

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Peste 1,25 milioane de dolari, obținuți din exploatarea victimei

Potrivit anchetatorilor, exploatarea sexuală ar fi generat venituri de peste 1,25 milioane de dolari pentru cei doi frați.

„În perioada menționată, în urma exploatării persoanei vătămate inculpații au obținut foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de către victimă”, precizează DIICOT.

Procurorii susțin că dosarul vizează și o a doua victimă minoră. În perioada decembrie 2020-mijlocul anului 2021, Andrew Tate ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani, în locuința sa și într-o altă locație din județul Ilfov.

Ar fi încercat să influențeze victime și martori

Ancheta DIICOT vizează și presupuse încercări ale celor doi frați de a influența persoane care urmau să dea declarații în dosar.

Potrivit procurorilor, între decembrie 2023 și ianuarie 2024, Andrew Tate ar fi încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să ofere declarații mincinoase.

Pentru aceasta, susțin anchetatorii, i-ar fi promis 5.000 de euro, din care i-ar fi oferit efectiv 2.500 de euro, un telefon mobil și asistență juridică prin intermediul propriilor avocați.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii susțin că acesta ar fi încercat, în octombrie 2023, să determine un martor să nu declare sau să declare neadevărat. DIICOT vorbește atât despre acte de intimidare, cât și despre oferirea unor beneficii materiale.

„Anterior, în luna octombrie 2023, inculpatul în vârstă de 38 de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a 3000 de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar”, arată procurorii.

Patru mașini de lux, cumpărate cu banii obținuți din infracțiuni

O parte a anchetei se referă la modul în care ar fi fost ascunse sau disimulate veniturile obținute din exploatare.

În perioada decembrie 2023-iulie 2024, Andrew și Tristan Tate ar fi achiziționat patru autoturisme de lux, pe care le-ar fi înmatriculat și înregistrat fiscal pe numele unor persoane de încredere.

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Valorile de achiziție menționate de DIICOT sunt de 1.249.924 de lei, 1.099.924 de lei, 649.924 de lei și 225.000 de euro.

„De asemenea, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere, patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de 1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro”, precizează DIICOT.

Procurorii cer confiscarea specială a celor patru autoturisme, a căror valoare totală este estimată la 825.000 de euro.

De asemenea, DIICOT solicită confiscarea echivalentului sumei de 1.251.833,30 de dolari, despre care anchetatorii susțin că a fost obținută din exploatarea sexuală a victimei minore, precum și confiscarea extinsă a altor bunuri aflate în proprietatea sau posesia celor doi inculpați.

Dosarul ajunge la Tribunalul București

Prin rechizitoriul transmis instanței, procurorii DIICOT solicită și obligarea celor doi inculpați la plata sumei de 122.168,51 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București.

DIICOT precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței, fără ca această etapă să stabilească vinovăția celor acuzați.

„Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.