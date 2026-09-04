 Frații Tate, trimiși în judecată în România. Sunt acuzați că au câștigat peste 1,2 milioane de dolari din exploatarea unei minore | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Frații Tate, trimiși în judecată în România. Sunt acuzați că au câștigat peste 1,2 milioane de dolari din exploatarea unei minore

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de minori, exploatare sexuală, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Anchetatorii susțin că cei doi frați ar fi obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei minore recrutate la vârsta de 15 ani.

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT
Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Foto: Instagram

Potrivit rechizitoriului întocmit la 31 august 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor. Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

O fată de 15 ani ar fi fost recrutată pentru exploatare sexuală

Potrivit procurorilor, în perioada 2012-decembrie 2021, Andrew Tate ar fi recrutat și exploatat sexual o minoră care avea 15 ani la momentul recrutării. DIICOT susține că acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei și ar fi indus-o în eroare cu privire la intențiile sale sentimentale.

„Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale”, transmite DIICOT.

După ce ar fi câștigat încrederea adolescentei, procurorii susțin că Andrew Tate ar fi exercitat asupra ei presiuni și control prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea cu o altă fată. Potrivit anchetatorilor, la acestea s-ar fi adăugat supravegherea permanentă și agresiunile fizice.

DIICOT susține că victima ar fi fost determinată să realizeze materiale pornografice și să practice videochat pe mai multe platforme, activitatea fiind desfășurată în beneficiul financiar al lui Andrew Tate.

„Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emoțional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de videochat pe mai multe platforme de profil în folosul său material”, precizează procurorii.

Victima ar fi fost adusă în mod repetat în România

În perioada în care ar fi fost exploatată, fata ar fi fost transportată de mai multe ori din Marea Britanie în România. Potrivit DIICOT, Andrew Tate ar fi asigurat cazarea acesteia în mai multe locații din județul Ilfov și logistica necesară pentru continuarea activității de videochat.

„De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României”, arată DIICOT.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii susțin că acesta ar fi știut atât vârsta victimei, cât și faptul că aceasta fusese recrutată de fratele său.

Anchetatorii susțin că, în perioada noiembrie 2014-decembrie 2021, Tristan Tate ar fi sprijinit activitatea de exploatare sexuală desfășurată în Marea Britanie și România.

„Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de 38 de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie 2014 și decembrie 2021, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit procurorilor, Tristan Tate ar fi administrat conturile de videochat ale victimei, ar fi monitorizat activitatea acesteia și i-ar fi oferit indicații pentru creșterea veniturilor. Tot el s-ar fi ocupat, susțin anchetatorii, de încasarea și gestionarea banilor.

„Acesta a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de videochat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor”, transmite DIICOT.

Procurorii mai susțin că Tristan Tate ar fi verificat programul de lucru și obiectivele financiare impuse victimei de fratele său și că ar fi recurs, la rândul său, la acte de agresiune fizică.

Frații Tate rămân în arest. După audierea maraton de joi, instanța din Miami a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune

Peste 1,25 milioane de dolari, obținuți din exploatarea victimei

Potrivit anchetatorilor, exploatarea sexuală ar fi generat venituri de peste 1,25 milioane de dolari pentru cei doi frați.

„În perioada menționată, în urma exploatării persoanei vătămate inculpații au obținut foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de către victimă”, precizează DIICOT.

Procurorii susțin că dosarul vizează și o a doua victimă minoră. În perioada decembrie 2020-mijlocul anului 2021, Andrew Tate ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani, în locuința sa și într-o altă locație din județul Ilfov.

Ar fi încercat să influențeze victime și martori

Ancheta DIICOT vizează și presupuse încercări ale celor doi frați de a influența persoane care urmau să dea declarații în dosar.

Potrivit procurorilor, între decembrie 2023 și ianuarie 2024, Andrew Tate ar fi încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să ofere declarații mincinoase.

Pentru aceasta, susțin anchetatorii, i-ar fi promis 5.000 de euro, din care i-ar fi oferit efectiv 2.500 de euro, un telefon mobil și asistență juridică prin intermediul propriilor avocați.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii susțin că acesta ar fi încercat, în octombrie 2023, să determine un martor să nu declare sau să declare neadevărat. DIICOT vorbește atât despre acte de intimidare, cât și despre oferirea unor beneficii materiale.

„Anterior, în luna octombrie 2023, inculpatul în vârstă de 38 de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a 3000 de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar”, arată procurorii.

Patru mașini de lux, cumpărate cu banii obținuți din infracțiuni

O parte a anchetei se referă la modul în care ar fi fost ascunse sau disimulate veniturile obținute din exploatare.

În perioada decembrie 2023-iulie 2024, Andrew și Tristan Tate ar fi achiziționat patru autoturisme de lux, pe care le-ar fi înmatriculat și înregistrat fiscal pe numele unor persoane de încredere.

Frații Tate, noi plângeri din pușcărie: „E o moarte lentă”. Tristan Tate spune că a slăbit peste 6 kilograme

Valorile de achiziție menționate de DIICOT sunt de 1.249.924 de lei, 1.099.924 de lei, 649.924 de lei și 225.000 de euro.

„De asemenea, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere, patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de 1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro”, precizează DIICOT.

Procurorii cer confiscarea specială a celor patru autoturisme, a căror valoare totală este estimată la 825.000 de euro.

De asemenea, DIICOT solicită confiscarea echivalentului sumei de 1.251.833,30 de dolari, despre care anchetatorii susțin că a fost obținută din exploatarea sexuală a victimei minore, precum și confiscarea extinsă a altor bunuri aflate în proprietatea sau posesia celor doi inculpați.

Dosarul ajunge la Tribunalul București

Prin rechizitoriul transmis instanței, procurorii DIICOT solicită și obligarea celor doi inculpați la plata sumei de 122.168,51 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București.

DIICOT precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței, fără ca această etapă să stabilească vinovăția celor acuzați.

„Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
Cum supraviețuiește lăutarul criminal Gicuță din Apărători în cea mai dură închisoare din România. A cerut să-l lase cu acordeonul în celulă
gandul.ro
image
România, nouă rută STRATEGICĂ pentru Ucraina. Kievul anunță acorduri pentru transportul combustibilului pe calea ferată și pe Dunăre
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”
fanatik.ro
image
Acuzații de interferențe politice într-o școală din Buzău. Anca Florea, fosta directoare a Colegiului „B.P. Hasdeu”: „Mi s-a cerut să comit fals în acte”
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
digisport.ro
image
Iată de ce este sănătos să mănânci seminţe de susan!
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
Un sat întreg, la mila vulpilor. Intră în curţi şi nu se mai tem de oameni: "Încontinuu m-am bătut cu ea"
observatornews.ro
image
Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat
cancan.ro
image
Orașul cu 6.800 locuitori, care plătește 3.000.000€ pe salarii, jumătate din buget. Primar: Totul e ruină!
newsweek.ro
image
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
prosport.ro
image
Oraşul din România unde oamenii se tem să iasă din case din cauza lupilor. Animalele umblă în haită pe străzi
playtech.ro
image
Adevăratul motiv pentru care Octavian Popescu a fost exclus din lot de la FCSB! Gigi Becali a spus tot
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce au venit "bombele nucleare" la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu
digisport.ro
image
Cine este rapperul suedez ajuns în atenția DIICOT. A fost prins în România și ar fi membru al unei grupări de crimă organizată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament
romaniatv.net
image
Pensia poate fi tăiată cu 85%. Proiectul de lege a trecut deja de Senat
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Cine este rapperul suedez ajuns în atenția DIICOT. A fost prins în România și ar fi membru al unei grupări de crimă organizată
click.ro
image
Ce să pui în apa de mop pentru o podea mai curată. Trucuri simple pe care nu le știai
click.ro
image
S-au împăcat! Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu, planuri mari pentru viitor: „Voi puneți bani de dar”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Cei patru regali (16) jpg
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat!
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Maria Popovici, în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță
image
Cine este rapperul suedez ajuns în atenția DIICOT. A fost prins în România și ar fi membru al unei grupări de crimă organizată

OK! Magazine

image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat!