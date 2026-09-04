STENOGAME „Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu”. Cum ar fi controlat Andrew Tate o fată recrutată la 15 ani

Stenograme dezvăluite noul dosar al fraților Tate surprind conversațiile dintre Andrew Tate și o fată recrutată la 15 ani, căreia acesta i-ar fi impus reguli stricte și i-ar fi interzis să plece fără permisiunea lui.

Frații Tate au fost trimiși în judecată Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Stenogramele aflate în dosarul trimis la Tribunalul București surprind conversații în care Andrew Tate i-ar fi impus tinerei să nu părăsească locuința fără acordul său și să continue să producă bani.

Într-unul dintre schimburile de mesaje, fata îi reproșa lui Andrew Tate că nu poate avea o zi liberă și că se simte tratată ca un prizonier.

„Am făcut totul de atunci ca să te fac fericit. Nu pot să mă încui în casă și să te enervezi când încerc să mă distrez, să am o zi liberă. Nu sunt prizonieră, sclavă”, i-ar fi transmis aceasta, potrivit Digi24.

Răspunsul atribuit lui Andrew Tate era unul categoric: „Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că este în regulă. Nu ai voie să ieși”, potrivit stenogramelor din dosar.

Într-o altă conversație, tânăra îi declara sentimentele sale lui Andrew Tate: „Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine. Sper că știi asta cu adevărat”.

„Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”

Procurorii susțin că fata ar fi fost obligată să producă materiale pornografice și să lucreze în industria videochatului, iar o parte semnificativă a banilor obținuți ar fi ajuns la frații Tate.

Potrivit anchetatorilor, aproximativ 80% din veniturile victimei ar fi fost însușite de cei doi frați.

Controlul asupra tinerei ar fi inclus inclusiv restricționarea deplasărilor. Într-un alt mesaj atribuit lui Andrew Tate apare avertismentul: „Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”.

DIICOT susține că tânăra ar fi fost adusă în repetate rânduri din Marea Britanie în România. Ea ar fi fost găzduită în mai multe imobile din Voluntari, Tunari și zona Pipera, unde ar fi desfășurat activitățile de videochat.

Acuzații de violență fizică

Dosarul conține și acuzații privind episoade de violență fizică. Procurorii descriu un incident în care Andrew Tate și-ar fi pus mâinile în jurul gâtului tinerei și i-ar fi cerut să explice în fața unei camere motivul pentru care era lovită.

„Spune-i camerei de ce ești lovită”, i-ar fi spus acesta, potrivit stenogramelor.

Victima, care plângea, ar fi răspuns: „Pentru că nu ascult”.

Anchetatorii susțin că violențele ar fi făcut parte dintr-un mecanism mai amplu de control, în care ar fi fost folosite amenințări, presiuni emoționale, supraveghere și restricționarea libertății de mișcare.

Fata ar fi fost recrutată la 15 ani

Potrivit DIICOT, Andrew Tate ar fi cunoscut vârsta victimei atunci când aceasta ar fi fost recrutată, în 2012. Procurorii susțin că și Tristan Tate ar fi știut că fata era minoră.

Anchetatorii spun că recrutarea s-ar fi făcut prin metoda „loverboy”, Andrew Tate prezentându-i tinerei perspectiva unei relații sentimentale și a întemeierii unei familii.

Informațiile și conversațiile prezentate în dosar fac parte din acuzațiile formulate de procurori, urmând ca acestea să fie analizate de instanță.

Frații Tate, trimiși în judecată în România

Amintim că Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de minori, exploatare sexuală, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Potrivit rechizitoriului întocmit la 31 august 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor. Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

De asemenea, spun anchetatorii, exploatarea sexuală ar fi generat venituri de peste 1,25 milioane de dolari pentru cei doi frați.