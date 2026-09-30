 Europa, tot mai aproape de „zona gri” a războiului cu Rusia. Ce răspuns pregătește Occidentul | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Europa, tot mai aproape de „zona gri” a războiului cu Rusia. Ce răspuns pregătește Occidentul

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pe măsură ce războiul pe scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei intră într-o nouă iarnă dificilă, aliaților occidentali ai Kievului le este tot mai greu să limiteze escaladarea violențelor.

Rusia atacă tot mai multe obiective civile în Ucraina
Rusia atacă tot mai multe obiective civile în Ucraina/FOTO:X Foto: X/@MstrFlash

Într-un editorial, The Washington Post susține că orice încercare de reducere a tensiunilor cu Rusia trebuie purtată de pe o poziție de forță. Potrivit publicației, Moscova caută în permanență punctele vulnerabile ale adversarilor, iar Kremlinul ar percepe în prezent ezitări din partea Occidentului.

Ziarul american argumentează că această percepție nu se va schimba până când aliații Ucrainei nu vor transmite un mesaj mai ferm.

Potrivit Washington Post, fiecare nouă escaladare rusă ar trebui să aibă drept consecință creșterea presiunii asupra Moscovei. Atacurile asupra orașelor ucrainene ar trebui să ducă la măsuri suplimentare împotriva Rusiei, iar atacurile sau operațiunile rusești în Europa ar trebui să fie urmate de un sprijin european mai puternic pentru Ucraina.

Posibilitatea unei dezescaladări, susține publicația, ar trebui să rămână deschisă, dar numai pe baza unor măsuri reciproce.

Rusia extinde presiunea asupra Ucrainei și Europei

WP susține că, în contextul dificultăților de pe câmpul de luptă, Rusia își intensifică acțiunile pe două direcții.

Prima vizează orașele și infrastructura Ucrainei. Potrivit Washington Post, Moscova speră că atacurile asupra civililor vor afecta capacitatea Ucrainei de a continua războiul și vor produce rezultatul pe care Rusia nu a reușit să îl obțină prin operațiunile militare convenționale.

A doua direcție este reprezentată de ceea ce statele europene descriu drept activități hibride rusești. Serviciile ruse de informații au fost asociate de autoritățile europene cu acte de sabotaj și alte operațiuni clandestine menite să slăbească sprijinul pentru Ucraina.

Luna trecută, Rusia ar fi încercat să saboteze un avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, Germania, unul dintre centrele importante pentru transportul ajutoarelor către Ucraina.

În același timp, Ucraina încearcă să mute o parte din conflict pe teritoriul Rusiei. Forțele ucrainene au atacat obiective petroliere și instalații din industria de apărare rusă.

Pentru mulți ruși din marile orașe, războiul a fost până acum o realitate îndepărtată. Această situație începe însă să se schimbe, notează editorialul.

Washingtonul, pus în fața unei alegeri

Pe măsură ce Ucraina încearcă să crească prețul atacurilor rusești, Moscova și-a intensificat la rândul său acțiunile.

Washington Post susține că una dintre problemele politicii occidentale a fost tendința de a considera că aliații Ucrainei se află în afara ciclului de escaladare.

Agresiunea Rusiei a determinat în mod repetat Occidentul să caute noi oportunități pentru negocieri, în loc să răspundă prin măsuri de presiune.

În opinia publicației, acest calcul devine tot mai dificil de susținut pe măsură ce Rusia testează limitele până la care poate desfășura operațiuni pe teritoriul european.

Europa încearcă deja să se adapteze acestei situații. Miniștrii apărării din statele membre ale UE s-au întâlnit luni, 28 septembrie, pentru a discuta mecanisme comune de răspuns la presupusele atacuri hibride rusești.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sugerat săptămâna trecută că una dintre formele de răspuns ar putea fi creșterea sprijinului pentru Ucraina.

„Dacă vreți cu adevărat să transmiteți rușilor un semnal pentru fiecare incident hibrid, atunci răspunsul este mai mult sprijin pentru Ucraina”, a declarat Rutte.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut o poziție similară în contextul incidentelor de la Leipzig.

„Însăși esența descurajării constă în a nu spune ce vom face”, a afirmat Macron, adăugând că atacurile hibride nu ar trebui să rămână fără răspuns.

Mesaj diferit din partea lui Trump

Potrivit Washington Post, președintele american Donald Trump a transmis însă un mesaj diferit.

Duminică, 27 septembrie, Trump a declarat că i-a recomandat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să „o lase mai moale” cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Editorialul consideră că atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse încep să producă tocmai tipul de presiune care ar putea determina Moscova să-și reevalueze politica.

Singura forță capabilă să schimbe cursul Rusiei rămân serviciile ei secrete, susține fostul șef al GUR

În opinia publicației, un mesaj mai ferm din partea administrației americane ar fi fost acela că Washingtonul va permite Ucrainei să intensifice aceste acțiuni dacă Rusia nu își schimbă poziția.

Statele Unite dispun și de alte instrumente pentru a crește presiunea economică asupra Moscovei, susține Washington Post.

Publicația indică drept posibil model campania administrației Trump împotriva instituțiilor financiare iraniene. Măsurile ar putea viza băncile rusești, instituțiile străine care efectuează tranzacții cu acestea și intermediarii care contribuie la menținerea legăturilor dintre economia Rusiei și piețele internaționale.

Scopul unor astfel de măsuri, potrivit editorialului, nu ar trebui să fie acela de a-l determina pe Vladimir Putin să ceară pace, ci de a transmite Moscovei că escaladarea are consecințe negative pentru Rusia.

Lecția lui George Kennan

Editorialul face referire și la diplomatul american George Kennan, care a analizat dinamica relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică încă din anii 1940.

Într-o celebră telegramă diplomatică din 1946, Kennan scria că autoritățile sovietice erau „extrem de sensibile la logica forței”. Potrivit interpretării sale, conducerea sovietică era mai dispusă să dea înapoi atunci când întâmpina o opoziție fermă.

Atacurile masive cu drone ale Rusiei au un scop: capitularea Ucrainei până în primăvara lui 2027, apreciază ISW

Washington Post susține că Rusia testează din nou limitele și că una dintre căile către o reducere a tensiunilor ar fi convingerea Kremlinului că există o limită pe care Occidentul nu este dispus să o accepte.

Europa se pregătește pentru un conflict în „zona gri”

Bloomberg scrie că Putin, nemulțumit de evoluția războiului din Ucraina, încearcă să intimideze statele europene, care au devenit principalii parteneri militari, economici și diplomatici ai Kievului după reducerea sprijinului american.

Potrivit analizei, Rusia este așteptată să continue operațiunile hibride, în timp ce NATO încă își dezvoltă metodele de răspuns la astfel de acțiuni.

Fostul comandant suprem al forțelor americane din Europa, James Stavridis, a susținut că Rusia trebuie să vadă că NATO este pregătită nu doar să se apere, ci și să impună costuri militare dacă Moscova își continuă operațiunile în ceea ce este numită „zona gri”.

O parte a dificultății, susține analiza, constă în faptul că amenințarea este evaluată prea des prin prisma războiului convențional.

Operațiunile hibride le permit statelor să urmărească obiective strategice cu costuri și riscuri mai mici decât într-un conflict militar deschis.

Unul dintre motivele pentru care avertismentele privind astfel de scenarii sunt importante este experiența anului 2022, când lipsa unor „semne evidente” ale unei invazii iminente nu a însemnat că aceasta nu avea să aibă loc.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Anchetă CNAIR. Șoferii pot fi opriți în trafic și întrebați unde merg, de ce călătoresc și cât câștigă
stirileprotv.ro
image
Guvernul Mureșan a picat. Urmează Parlamentul? Care sunt pașii pentru primele alegeri anticipate de după Revoluție
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
România U21, eliminată de Finlanda U21 în drumul spre EURO 2027. Nordicii se bat cu Spania U21 pentru locul 1
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
digi24.ro
image
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
gsp.ro
image
S-a terminat: Cristiano Ronaldo își așteaptă avionul și pleacă înaintea meciului din Liga Națiunilor! Scandal în Portugalia
digisport.ro
image
Melek Mincă, în culmea fericirii! Și-a recuperat contul cu 2,4 milioane de urmăritori: „Nu cred așa ceva”
click.ro
image
Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, cu rata inflației din 2025: „Puterea de cumpărare a căzut”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
cancan.ro
image
Calendarul plăților din octombrie. Când intră pensia pe card? Când se achită alocațiile, bursele și ajutoarele
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
playtech.ro
image
„Boutoutaou nu ar fi titular nici la Voluntari”. Cea mai tare declarație despre schimbul cu Nsimba între Craiova și FCSB
fanatik.ro
image
Bilanțul primarilor din țară care își pierd mandatele, în afară de Dominic Fritz. Ciprian Ciucu: „Pur și simplu nu este drept!”
ziare.com
image
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
digisport.ro
image
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, de la Mânăstirea Pantocrator, adusă la o biserică din București
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a nu aduce ghinionul asupra ta
mediaflux.ro
image
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „Am învățat o lecție foarte importantă”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
click.ro
image
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, de la Mânăstirea Pantocrator, adusă la o biserică din București
click.ro
image
„Sunt prețuri de Vest, dar cu condiții de Est”. Un român a rămas surprins de cât costă o vacanță prin România
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Tudor Chirilă, cu bicicleta prin București. Cât a făcut de la Hala Traian până la Aviatorilor: „E rău”
image
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!