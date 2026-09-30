Europa, tot mai aproape de „zona gri” a războiului cu Rusia. Ce răspuns pregătește Occidentul

Pe măsură ce războiul pe scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei intră într-o nouă iarnă dificilă, aliaților occidentali ai Kievului le este tot mai greu să limiteze escaladarea violențelor.

Rusia atacă tot mai multe obiective civile în Ucraina/FOTO:X Foto: X/@MstrFlash

Într-un editorial, The Washington Post susține că orice încercare de reducere a tensiunilor cu Rusia trebuie purtată de pe o poziție de forță. Potrivit publicației, Moscova caută în permanență punctele vulnerabile ale adversarilor, iar Kremlinul ar percepe în prezent ezitări din partea Occidentului.

Ziarul american argumentează că această percepție nu se va schimba până când aliații Ucrainei nu vor transmite un mesaj mai ferm.

Potrivit Washington Post, fiecare nouă escaladare rusă ar trebui să aibă drept consecință creșterea presiunii asupra Moscovei. Atacurile asupra orașelor ucrainene ar trebui să ducă la măsuri suplimentare împotriva Rusiei, iar atacurile sau operațiunile rusești în Europa ar trebui să fie urmate de un sprijin european mai puternic pentru Ucraina.

Posibilitatea unei dezescaladări, susține publicația, ar trebui să rămână deschisă, dar numai pe baza unor măsuri reciproce.

Rusia extinde presiunea asupra Ucrainei și Europei

WP susține că, în contextul dificultăților de pe câmpul de luptă, Rusia își intensifică acțiunile pe două direcții.

Prima vizează orașele și infrastructura Ucrainei. Potrivit Washington Post, Moscova speră că atacurile asupra civililor vor afecta capacitatea Ucrainei de a continua războiul și vor produce rezultatul pe care Rusia nu a reușit să îl obțină prin operațiunile militare convenționale.

A doua direcție este reprezentată de ceea ce statele europene descriu drept activități hibride rusești. Serviciile ruse de informații au fost asociate de autoritățile europene cu acte de sabotaj și alte operațiuni clandestine menite să slăbească sprijinul pentru Ucraina.

Luna trecută, Rusia ar fi încercat să saboteze un avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, Germania, unul dintre centrele importante pentru transportul ajutoarelor către Ucraina.

În același timp, Ucraina încearcă să mute o parte din conflict pe teritoriul Rusiei. Forțele ucrainene au atacat obiective petroliere și instalații din industria de apărare rusă.

Pentru mulți ruși din marile orașe, războiul a fost până acum o realitate îndepărtată. Această situație începe însă să se schimbe, notează editorialul.

Washingtonul, pus în fața unei alegeri

Pe măsură ce Ucraina încearcă să crească prețul atacurilor rusești, Moscova și-a intensificat la rândul său acțiunile.

Washington Post susține că una dintre problemele politicii occidentale a fost tendința de a considera că aliații Ucrainei se află în afara ciclului de escaladare.

Agresiunea Rusiei a determinat în mod repetat Occidentul să caute noi oportunități pentru negocieri, în loc să răspundă prin măsuri de presiune.

În opinia publicației, acest calcul devine tot mai dificil de susținut pe măsură ce Rusia testează limitele până la care poate desfășura operațiuni pe teritoriul european.

Europa încearcă deja să se adapteze acestei situații. Miniștrii apărării din statele membre ale UE s-au întâlnit luni, 28 septembrie, pentru a discuta mecanisme comune de răspuns la presupusele atacuri hibride rusești.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sugerat săptămâna trecută că una dintre formele de răspuns ar putea fi creșterea sprijinului pentru Ucraina.

„Dacă vreți cu adevărat să transmiteți rușilor un semnal pentru fiecare incident hibrid, atunci răspunsul este mai mult sprijin pentru Ucraina”, a declarat Rutte.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut o poziție similară în contextul incidentelor de la Leipzig.

„Însăși esența descurajării constă în a nu spune ce vom face”, a afirmat Macron, adăugând că atacurile hibride nu ar trebui să rămână fără răspuns.

Mesaj diferit din partea lui Trump

Potrivit Washington Post, președintele american Donald Trump a transmis însă un mesaj diferit.

Duminică, 27 septembrie, Trump a declarat că i-a recomandat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să „o lase mai moale” cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Editorialul consideră că atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse încep să producă tocmai tipul de presiune care ar putea determina Moscova să-și reevalueze politica.

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În opinia publicației, un mesaj mai ferm din partea administrației americane ar fi fost acela că Washingtonul va permite Ucrainei să intensifice aceste acțiuni dacă Rusia nu își schimbă poziția.

Statele Unite dispun și de alte instrumente pentru a crește presiunea economică asupra Moscovei, susține Washington Post.

Publicația indică drept posibil model campania administrației Trump împotriva instituțiilor financiare iraniene. Măsurile ar putea viza băncile rusești, instituțiile străine care efectuează tranzacții cu acestea și intermediarii care contribuie la menținerea legăturilor dintre economia Rusiei și piețele internaționale.

Scopul unor astfel de măsuri, potrivit editorialului, nu ar trebui să fie acela de a-l determina pe Vladimir Putin să ceară pace, ci de a transmite Moscovei că escaladarea are consecințe negative pentru Rusia.

Lecția lui George Kennan

Editorialul face referire și la diplomatul american George Kennan, care a analizat dinamica relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică încă din anii 1940.

Într-o celebră telegramă diplomatică din 1946, Kennan scria că autoritățile sovietice erau „extrem de sensibile la logica forței”. Potrivit interpretării sale, conducerea sovietică era mai dispusă să dea înapoi atunci când întâmpina o opoziție fermă.

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Washington Post susține că Rusia testează din nou limitele și că una dintre căile către o reducere a tensiunilor ar fi convingerea Kremlinului că există o limită pe care Occidentul nu este dispus să o accepte.

Europa se pregătește pentru un conflict în „zona gri”

Bloomberg scrie că Putin, nemulțumit de evoluția războiului din Ucraina, încearcă să intimideze statele europene, care au devenit principalii parteneri militari, economici și diplomatici ai Kievului după reducerea sprijinului american.

Potrivit analizei, Rusia este așteptată să continue operațiunile hibride, în timp ce NATO încă își dezvoltă metodele de răspuns la astfel de acțiuni.

Fostul comandant suprem al forțelor americane din Europa, James Stavridis, a susținut că Rusia trebuie să vadă că NATO este pregătită nu doar să se apere, ci și să impună costuri militare dacă Moscova își continuă operațiunile în ceea ce este numită „zona gri”.

O parte a dificultății, susține analiza, constă în faptul că amenințarea este evaluată prea des prin prisma războiului convențional.

Operațiunile hibride le permit statelor să urmărească obiective strategice cu costuri și riscuri mai mici decât într-un conflict militar deschis.

Unul dintre motivele pentru care avertismentele privind astfel de scenarii sunt importante este experiența anului 2022, când lipsa unor „semne evidente” ale unei invazii iminente nu a însemnat că aceasta nu avea să aibă loc.