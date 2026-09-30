 Predoiu compară România cu Titanicul: „Când icebergul este deja la vedere, lupta pentru cel mai bun loc pe punte nu mai este politică” | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Predoiu compară România cu Titanicul: „Când icebergul este deja la vedere, lupta pentru cel mai bun loc pe punte nu mai este politică”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, avertizează că organizarea alegerilor anticipate ar putea adânci instabilitatea politică și ar avea consecințe asupra economiei României. Într-o postare publicată pe Facebook, Predoiu compară situația actuală cu naufragiul Titanicului și le cere liderilor partidelor să găsească o soluție pentru refacerea fostei coaliții de guvernare.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu Foto: MAI

Predoiu susține că, spre deosebire de situația de pe Titanic, unde icebergul a fost observat prea târziu, în cazul României problemele sunt cunoscute de mult timp și sunt vizibile pentru toți actorii politici.

„În cazul nostru, situația este cu atât mai greu de înțeles: icebergul se vede de luni întregi, de toată lumea. Este descris, analizat, măsurat. Aproape nimeni nu mai poate spune că nu știe că este acolo”, scrie ministrul.

El critică faptul că liderii partidelor nu reușesc să ajungă la un acord pentru a evita o nouă perioadă de instabilitate.

„Și totuși, liderii partidelor nu reușesc să găsească o cale de înțelegere pentru a schimba cursul înainte ca impactul să devină inevitabil și dezastrul imposibil de evitat”, afirmă Predoiu.

Ministrul face apoi o paralelă între pasagerii Titanicului care încercau să obțină locuri mai bune pentru spectacolul orchestrei și politicienii care ar urmări câștiguri electorale în cazul unor alegeri anticipate.

„Pe Titanicul politicii naționale, preocuparea unora dintre cei aflați în jurul liderilor de partide este de a ocupa un loc mai în față la presupusul spectacol care urmează. Să-i spunem simplu: «Anticipatele». Fiecare speră la «x» procente în plus după «Anticipate» și la un loc mai în față”, scrie Predoiu.

În opinia sa, însă, alegerile anticipate ar putea avea efecte mult mai grave decât simpla schimbare a raportului de forțe dintre partide.

„Dar, așa cum pe Titanic nu a mai avut loc niciun spectacol muzical, ci o dramă colosală, tot astfel mulți dintre politicienii de astăzi vor fi măturați de valul anticipatelor”, afirmă ministrul.

Predoiu avertizează că prelungirea crizei politice ar putea afecta economia și nivelul de trai.

„Problema este că, prelungind instabilitatea politică prin anticipate, riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci țara, cetățenii ei și companiile românești. Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz”, susține acesta.

Ministrul afirmă că o asemenea situație ar putea afecta inclusiv poziția României în raport cu partenerii externi și ar putea fi exploatată de cei care urmăresc slăbirea țării.

„Partenerilor noștri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici și ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiți, irelevanți, vulnerabili și lipsiți de un viitor mare”, mai spune Predoiu.

Cătălin Predoiu susține că partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare au primit, după alegerile din 2025, o responsabilitate pe care trebuie să și-o asume până la capăt. În opinia sa, soluția ar fi revenirea acestor formațiuni la guvernare și continuarea măsurilor începute anul trecut.

„În linie cu această obligație morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare și să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanțele publice, creștere economică, securitate națională”, scrie Predoiu.

Ministrul face apel la liderii și membrii partidelor să lase deoparte conflictele interne și interesele electorale: „Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanții lor de la toate nivelurile și, în ultimă instanță, de fiecare membru de partid să își găsească în interior forța morală de a-și depăși dezamăgirile și orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să își depășească antipatiile și mizele personale sau de partid și să adopte soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții.”

Predoiu își încheie mesajul reluând comparația cu celebrul transatlantic și avertizând că, în actualul context, calculele politice ar putea deveni iresponsabile: „Când icebergul este deja la vedere, lupta pentru cel mai bun loc pe punte nu mai este politică. Este iresponsabilitate.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Anchetă CNAIR. Șoferii pot fi opriți în trafic și întrebați unde merg, de ce călătoresc și cât câștigă
stirileprotv.ro
image
Guvernul Mureșan a picat. Urmează Parlamentul? Care sunt pașii pentru primele alegeri anticipate de după Revoluție
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
Ramona Păun, însărcinată pentru prima oară la 40 de ani cu nepotul celebrului actor
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
digi24.ro
image
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”
digisport.ro
image
Lovitură de teatru pentru aceste zodii! Universul le dă planurile peste cap
click.ro
image
Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, cu rata inflației din 2025: „Puterea de cumpărare a căzut”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
cancan.ro
image
Calendarul plăților din octombrie. Când intră pensia pe card? Când se achită alocațiile, bursele și ajutoarele
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
playtech.ro
image
Poate bate FCSB 10 meciuri la rând? Mihai Stoica a făcut calculele în direct: „Nu mă mai uit la clasament”
fanatik.ro
image
Bilanțul primarilor din țară care își pierd mandatele, în afară de Dominic Fritz. Ciprian Ciucu: „Pur și simplu nu este drept!”
ziare.com
image
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
digisport.ro
image
Theo Rose, avertisment pentru femei: „E bine să pleci și să nu aștepți”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a nu aduce ghinionul asupra ta
mediaflux.ro
image
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „Am învățat o lecție foarte importantă”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
click.ro
image
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, de la Mânăstirea Pantocrator, adusă la o biserică din București
click.ro
image
„Sunt prețuri de Vest, dar cu condiții de Est”. Un român a rămas surprins de cât costă o vacanță prin România
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Tudor Chirilă, cu bicicleta prin București. Cât a făcut de la Hala Traian până la Aviatorilor: „E rău”
image
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!