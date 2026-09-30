Predoiu compară România cu Titanicul: „Când icebergul este deja la vedere, lupta pentru cel mai bun loc pe punte nu mai este politică”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, avertizează că organizarea alegerilor anticipate ar putea adânci instabilitatea politică și ar avea consecințe asupra economiei României. Într-o postare publicată pe Facebook, Predoiu compară situația actuală cu naufragiul Titanicului și le cere liderilor partidelor să găsească o soluție pentru refacerea fostei coaliții de guvernare.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu Foto: MAI

Predoiu susține că, spre deosebire de situația de pe Titanic, unde icebergul a fost observat prea târziu, în cazul României problemele sunt cunoscute de mult timp și sunt vizibile pentru toți actorii politici.

„În cazul nostru, situația este cu atât mai greu de înțeles: icebergul se vede de luni întregi, de toată lumea. Este descris, analizat, măsurat. Aproape nimeni nu mai poate spune că nu știe că este acolo”, scrie ministrul.

El critică faptul că liderii partidelor nu reușesc să ajungă la un acord pentru a evita o nouă perioadă de instabilitate.

„Și totuși, liderii partidelor nu reușesc să găsească o cale de înțelegere pentru a schimba cursul înainte ca impactul să devină inevitabil și dezastrul imposibil de evitat”, afirmă Predoiu.

Ministrul face apoi o paralelă între pasagerii Titanicului care încercau să obțină locuri mai bune pentru spectacolul orchestrei și politicienii care ar urmări câștiguri electorale în cazul unor alegeri anticipate.

„Pe Titanicul politicii naționale, preocuparea unora dintre cei aflați în jurul liderilor de partide este de a ocupa un loc mai în față la presupusul spectacol care urmează. Să-i spunem simplu: «Anticipatele». Fiecare speră la «x» procente în plus după «Anticipate» și la un loc mai în față”, scrie Predoiu.

În opinia sa, însă, alegerile anticipate ar putea avea efecte mult mai grave decât simpla schimbare a raportului de forțe dintre partide.

„Dar, așa cum pe Titanic nu a mai avut loc niciun spectacol muzical, ci o dramă colosală, tot astfel mulți dintre politicienii de astăzi vor fi măturați de valul anticipatelor”, afirmă ministrul.

Predoiu avertizează că prelungirea crizei politice ar putea afecta economia și nivelul de trai.

„Problema este că, prelungind instabilitatea politică prin anticipate, riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci țara, cetățenii ei și companiile românești. Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz”, susține acesta.

Ministrul afirmă că o asemenea situație ar putea afecta inclusiv poziția României în raport cu partenerii externi și ar putea fi exploatată de cei care urmăresc slăbirea țării.

„Partenerilor noștri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici și ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiți, irelevanți, vulnerabili și lipsiți de un viitor mare”, mai spune Predoiu.

Cătălin Predoiu susține că partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare au primit, după alegerile din 2025, o responsabilitate pe care trebuie să și-o asume până la capăt. În opinia sa, soluția ar fi revenirea acestor formațiuni la guvernare și continuarea măsurilor începute anul trecut.

„În linie cu această obligație morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare și să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanțele publice, creștere economică, securitate națională”, scrie Predoiu.

Ministrul face apel la liderii și membrii partidelor să lase deoparte conflictele interne și interesele electorale: „Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanții lor de la toate nivelurile și, în ultimă instanță, de fiecare membru de partid să își găsească în interior forța morală de a-și depăși dezamăgirile și orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să își depășească antipatiile și mizele personale sau de partid și să adopte soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții.”

Predoiu își încheie mesajul reluând comparația cu celebrul transatlantic și avertizând că, în actualul context, calculele politice ar putea deveni iresponsabile: „Când icebergul este deja la vedere, lupta pentru cel mai bun loc pe punte nu mai este politică. Este iresponsabilitate.”