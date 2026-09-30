Operație dificilă la Brăila: Medicii au extirpat o tumoră de 10 kilograme din abdomenul unui bărbat

O intervenție chirurgicală deosebit de complexă a fost realizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, unde medicii au îndepărtat o tumoră gigantă din abdomenul unui pacient în vârstă de 56 de ani.

Foto: Pixabay

Formațiunea avea aproximativ 30 de centimetri pe 25 de centimetri și cântărea 10 kilograme. Din cauza dimensiunilor, tumora ocupa o mare parte din abdomen și împinsese mai multe organe interne din poziția lor normală, notează ziarul Amprenta.

Ficatul, rinichiul drept și intestinele fuseseră deplasate către partea opusă a abdomenului, ceea ce făcea ca intervenția să fie una cu un grad ridicat de dificultate și cu riscuri importante pentru pacient.

Echipa medicală a pregătit în detaliu operația, având în vedere dimensiunea formațiunii și poziția organelor afectate de aceasta.

Intervenția a fost realizată de medicii Secției de Chirurgie Generală, împreună cu echipa de anestezie și personalul medical implicat în îngrijirea pacientului.

După operație, bărbatul a rămas internat pentru monitorizare și recuperare. Evoluția sa a fost favorabilă, iar după aproximativ două săptămâni de supraveghere și tratament a fost externat.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila a transmis felicitări echipei medicale implicate în intervenție și a prezentat cazul drept o reușită importantă pentru unitatea medicală.

Pacientul a putut reveni acasă, alături de familie, după ce medicii au reușit să îndepărteze formațiunea care îi ocupa o mare parte din abdomen și îi deplasase organele interne.