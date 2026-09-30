Operație dificilă la Brăila: Medicii au extirpat o tumoră de 10 kilograme din abdomenul unui bărbat
O intervenție chirurgicală deosebit de complexă a fost realizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, unde medicii au îndepărtat o tumoră gigantă din abdomenul unui pacient în vârstă de 56 de ani.
Formațiunea avea aproximativ 30 de centimetri pe 25 de centimetri și cântărea 10 kilograme. Din cauza dimensiunilor, tumora ocupa o mare parte din abdomen și împinsese mai multe organe interne din poziția lor normală, notează ziarul Amprenta.
Ficatul, rinichiul drept și intestinele fuseseră deplasate către partea opusă a abdomenului, ceea ce făcea ca intervenția să fie una cu un grad ridicat de dificultate și cu riscuri importante pentru pacient.
Echipa medicală a pregătit în detaliu operația, având în vedere dimensiunea formațiunii și poziția organelor afectate de aceasta.
Intervenția a fost realizată de medicii Secției de Chirurgie Generală, împreună cu echipa de anestezie și personalul medical implicat în îngrijirea pacientului.
După operație, bărbatul a rămas internat pentru monitorizare și recuperare. Evoluția sa a fost favorabilă, iar după aproximativ două săptămâni de supraveghere și tratament a fost externat.
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila a transmis felicitări echipei medicale implicate în intervenție și a prezentat cazul drept o reușită importantă pentru unitatea medicală.
Pacientul a putut reveni acasă, alături de familie, după ce medicii au reușit să îndepărteze formațiunea care îi ocupa o mare parte din abdomen și îi deplasase organele interne.