Fostul președinte al SUA din timpul atacurilor teroriste din 2001 își expune tablourile inspirate din tragedie
Fostul președinte american George W. Bush expune la Dallas în Texas cincisprezece picturi inspirate de amintirile sale despre atacurile din 11 septembrie, soldate cu moartea a aproape 3.000 de persoane.
Fum ridicându-se deasupra New York-ului, familii îndurerate și pompieri în acțiune: fostul președinte american George W. Bush a înfățișat aceste simboluri ale atacurilor din 11 septembrie în aproximativ cincisprezece picturi expuse în Dallas, Texas.
La douăzeci și cinci de ani după atacuri, care au curmat viața a 2.977 de persoane, președintele proaspăt ales la acea vreme și-a împărtășit amintirile cu publicul, potrivit Mediafax.
Expoziția, intitulată „În memoria zilelor de 11 septembrie” și găzduită în muzeul prezidențial, se deschide cu o reprezentare a orașului New York după prăbușirea turnurilor gemene, lovite de două avioane deturnate de jihadiști.
Pe celelalte pânze, George W. Bush a pictat „simbolurile, oamenii și gesturile de afecțiune care l-au însoțit de la acel moment crucial din istoria americană ”, explică expoziția. Fostul președinte s-a înfățișat și pe sine: în momentul în care a aflat de la șeful său de cabinet că un al doilea avion tocmai lovise World Trade Center sau din spate, consolează o familie, aplecându-se spre o mamă îndurerată.
„Acestea sunt momentele pe care președintele Bush a ales să le picteze pentru că sunt cele de care și le amintește cel mai viu – nu frica, ci determinarea; nu disperarea, ci instinctul americanilor obișnuiți de a se uni și de a se ajuta reciproc ”, explică imaginea.
George W. Bush era președintele Statelor Unite de mai puțin de opt luni în momentul atacurilor din 11 septembrie.