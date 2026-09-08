Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie

După ce două avioane au lovit World Trade Center din New York, pe 11 septembrie 2001, Administrația Federală a Aviației (FAA) a suspendat traficul aerian comercial în Statele Unite, iar asta a făcut imposibilă deplasarea cu avionul chiar și în situațiile medicale de urgență.

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În aceeași zi, însă, autoritățile au făcut o excepție pentru un singur zbor civil.

Spațiul aerian american a fost închis

Primul avion a lovit unul dintre zgârie-norii World Trade Center cu puțin înainte de ora 9:00, fiind urmat de un al doilea avion aproximativ 15 minute mai târziu. La ora 9:45, un alt avion a survolat centrul orașului Washington, înainte de a se prăbuși în clădirea Pentagonului.

Gravitatea atacurilor a determinat FAA să dispună rapid oprirea la sol a traficului aerian care urma să intre în spațiul aerian al New Yorkului și a aeronavelor care încă nu părăsiseră zona, iar până la ora 10:00 Centrul de Comandă al FAA a decis închiderea întregului spațiu aerian american.

În câteva ore, întregul trafic aerian comercial a fost suspendat, astfel că avioanele nu mai puteau decola, iar deplasarea între diferite regiuni ale Statelor Unite devenise imposibilă pe cale aeriană, scrie ladbible.com.

Un dresor de șerpi avea nevoie urgentă de antivenin

În aceeași zi, dresorul de șerpi Lawrence Van Sertima a fost mușcat de un taipan, unul dintre cei mai mortali șerpi din lume. În condițiile în care traficul aerian era oprit, Van Sertima nu a putut fi transportat la spital cu elicopterul, astfel că a ajuns la Spitalul Baptist din Miami în aproximativ 40 de minute.

În câteva ore, starea sa s-a deteriorat grav, iar bărbatul a început să sângereze din ochi și din gură, în timp ce veninul îi afecta sângele, mușchii, rinichii și inima.

Unitatea de tratare a mușcăturilor de șarpe a Departamentului de Pompieri din Miami-Dade avea cinci flacoane de antivenin polivalent, tratament care l-a ajutat pe Van Sertima să rămână în viață, însă medicii aveau nevoie de un antivenin monovalent, produs special folosind venin de taipan.

Tratamentul se afla în New York și San Diego

Problema era că antiveninul necesar nu se afla în Miami, ci doar în două locuri din Statele Unite, New York și San Diego, ceea ce însemna că tratamentul trebuia transportat cu avionul până în Florida.

Medicii știau că șansele ca un avion să primească autorizația de a decola din New York erau reduse în condițiile în care întregul spațiu aerian fusese închis, astfel că au încercat să aducă antiveninul din San Diego.

Solicitarea a ajuns la FAA din Washington, iar autoritățile au aprobat zborul, însă au impus o condiție specială: aeronava civilă trebuia să fie escortată de două avioane de vânătoare.

Avionul a ajuns la timp

Zborul a reușit să ajungă la Miami la timp, iar la 45 de minute de la aterizare, medicii îi administrau deja lui Lawrence Van Sertima antiveninul de care avea nevoie.

Dresorul de șerpi și-a revenit după mușcătură, însă nu a aflat imediat despre atacurile teroriste care avuseseră loc în aceeași zi și care provocaseră închiderea spațiului aerian american. Van Sertima a aflat despre atentate abia câteva zile mai târziu.

Spațiul aerian al Statelor Unite a rămas închis timp de câteva zile după atacuri, înainte ca aeroporturile să fie redeschise, iar traficul aerian să înceapă să revină treptat la normal, în timp ce americanii încercau să se recupereze după tragedia în care aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața.