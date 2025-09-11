Tăcerea FBI și avionul oprit la sol. O piesă lipsă din tragedia din 11 septembrie 2001

În dimineaţa de 11 septembrie 2001, un avion United Airlines staţiona pe pista aeroportului JFK din New York, aşteptând permisiunea de decolare. La bord, câţiva pasageri stârneau suspiciuni, iar atmosfera devenea tot mai tensionată. Ceea ce părea a fi o zi obişnuită de lucru pentru echipajul zborului 23 avea să se transforme într-o poveste despre noroc, intuiţie şi întrebări care, două decenii mai târziu, rămân fără răspuns.

La peste 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie, pilotul pensionar Tom Mannello şi două dintre însoţitoarele de bord de pe United Flight 23 vorbesc deschis, într-un documentar britanic, despre convingerea lor profundă: avionul lor ar fi urmat să fie al cincilea deturnat în acea zi.

„Cred că este mai degrabă probabil decât improbabil că şi avionul nostru era parte din plan”, spune calm căpitanul Mannello, într-un fragment din documentarul „9/11: Mystery of the Fifth Plane”.

Semnele de avertisment

United 23 trebuia să decoleze la ora 9:00 spre Los Angeles, însă o serie de întârzieri aparent banale au făcut ca aparatul să rămână la sol. Printre pasagerii aflaţi în clasa întâi se afla o familie care a cerut meniuri fără carne. Când echipajul a încercat să le ofere alternative, aceştia au refuzat, cerând să decoleze imediat. Însă nu doar atitudinea grăbită a atras atenţia.

Însoţitoarea de bord Sandy Thorngren şi-a amintit că unul dintre membrii grupului purta o burka, însă detaliile fizice – mărimea mâinilor, părul vizibil pe piele – sugerau că sub veşmântul feminin se afla un bărbat.

„Era clar că nu era femeie”, spune ea. „Avea mâini de bărbat. Era păr pe ele. Era un bărbat deghizat.”

Alt pasager a cerut ca un copil din grup să viziteze cabina piloţilor – o cerere refuzată, dar care, în contextul general, a fost privită ulterior cu multă reţinere.

Mai în spate, doi bărbaţi de origine arabă, aflaţi în clasa business, păreau neliniştiţi. Unul dintre ei transpira abundent.

La ora 8:46, în timp ce avionul încă aştepta pe pista aglomerată, primul avion deturnat lovea turnul nordic al World Trade Center. Câteva minute mai târziu, echipajul a fost informat că un aparat de zbor comercial s-a prăbuşit. Şocul a fost uriaş.

Măsuri de apărare

Imediat, căpitanul Mannello şi co-pilota Carol Timmons au blocat uşa cabinei cu bagaje. S-au înarmat cu ce aveau la îndemână: un stingător de incendiu şi o secure.

„Am folosit valizele noastre pentru a bloca uşa cockpitului. I-am dat lui Carol stingătorul, eu am luat securea de urgenţă”, povesteşte pilotul.

Pe măsură ce informaţiile despre atentatele multiple se conturau, toate decolările au fost anulate. Avionul a fost întors la poartă, iar pasagerii, evacuaţi.

Însă un detaliu a ridicat semne de întrebare. Una dintre însoţitoarele de bord îşi aminteşte că un pasager i-a întrebat: „Au lovit Casa Albă?” – un detaliu care nu fusese încă anunţat public.

Ce s-a întâmplat după

Avionul a fost verificat, sigilat şi părăsit. Dar la scurt timp, o echipă SWAT a descoperit că patru trape ale aparatului fuseseră deschise. Conform pilotului, cineva ar fi putut intra prin compartimentul electronic al avionului, pentru a recupera sau elimina dovezi.

„Dacă au lăsat ceva la bord – arme, dispozitive – au avut timp să le recupereze. Poate şi-au dat seama că avionul a fost anulat şi s-au repliat”, spune Mannello.

Un alt detaliu intrigant: în avionul aflat alături de United 23, agenţii federali au descoperit două cuţite tip box-cutter – exact armele folosite de teroriştii care au deturnat celelalte avioane. O posibilă eroare? Cele două aparate aveau numere de înmatriculare extrem de apropiate – o singură cifră le diferenţia.

Dosar închis?

Toţi membrii echipajului au fost audiaţi de FBI, însă nu au fost chemaţi să depună mărturie în cadrul comisiei oficiale de anchetă a atentatelor. Între timp, identitatea celor şase pasageri suspectaţi rămâne necunoscută. FBI nu a confirmat niciodată dacă au fost reţinuţi sau anchetaţi.

„Am vorbit cu unii colegi care mi-au spus că FBI-ul i-ar fi prins. Eu nu cred. Nu avem niciun fel de dovadă în acest sens”, mărturiseşte căpitanul.

Documentarul ridică întrebări legitime, însă nu oferă răspunsuri definitive. Ce este cert însă: avionul United 23 nu a decolat niciodată în acea zi fatidică. Iar cei aflaţi la bord au fost, poate, cei mai norocoşi oameni din acea dimineaţă.