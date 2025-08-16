Donald Trump, discuție telefonică lungă cu Zelenski și liderii NATO la întoarcerea din Alaska

Președintele american Donald Trump a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Potrivit acesteia, după discuția cu Zelenski, Trump a început o serie de convorbiri telefonice cu liderii NATO, potrivit News.ro.

Avionul prezidențial Air Force One a revenit în capitala americană din Alaska, unde șeful Casei Albe s-a întâlnit vineri cu președintele rus Vladimir Putin.

Înaintea summitului din Alaska, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj președintelui american: „Toată lumea dorește un sfârșit onest al războiului. Ucraina este gata să lucreze cât mai productiv posibil pentru a pune capăt războiului și sperăm la o poziție fermă din partea SUA”.

El a cerut ca rușii să-și asume responsabilitatea pentru agresiunea declanșată în 2022: „Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăși l-a început și care se prelungește de ani de zile.”