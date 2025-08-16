search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
Consiliul European, declarație comună după summitul Trump-Putin. Liderii europeni cer garanții de securitate pentru Ucraina

Liderii europeni reacționează după summitul Trump-Putin: Ucraina trebuie să primească garanții solide de securitate, iar Rusia nu are voie să își impună voința prin forță. Consiliul European transmite sprijin Ucrainei și solicită includerea președintelui Zelenski într-un viitor summit trilateral. 

Liderii europeni și premierul Marii Britanii au emis o declarație comună / Sursa foto: Enrico Borghi
Liderii europeni și premierul Marii Britanii au emis o declarație comună / Sursa foto: Enrico Borghi

Consiliul European a transmis o declarație comună semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit theguardian.com.

În reacție la întâlnirea dintre Trump și Putin de la Alaska, care nu a condus la un acord de pace, liderii europeni au subliniat:

„Salutăm eforturile președintelui Trump de a opri uciderile în Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a obține o pace justă și durabilă.

Așa cum a spus președintele Trump, ‘nu există niciun acord până nu există un acord’. Următorul pas, așa cum l-a envisionat președintele Trump, trebuie să includă negocieri suplimentare, incluzându-l pe președintele Zelenskyy, pe care îl va întâlni în curând.

Suntem, de asemenea, pregătiți să lucrăm împreună cu președintele Trump și cu președintele Zelenskyy pentru un summit trilateral cu sprijin european.”

Declarația a subliniat că „Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate solide pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm declarația președintelui Trump că SUA sunt pregătite să ofere astfel de garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu trebuie impuse limitări forțelor armate ale Ucrainei sau cooperării sale cu alte țări. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO.

Deciziile privind teritoriul Ucrainei vor aparține Ucrainei. Granițele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.”

În final, liderii europeni au adăugat: „Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică și a obține astfel încetarea luptelor și o pace justă și durabilă.

Atâta timp cât uciderile în Ucraina continuă, suntem pregătiți să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai largi pentru a pune presiune asupra economiei de război a Rusiei până când va fi obținută o pace justă și durabilă.

Ucraina se poate baza pe solidaritatea noastră neclintită în efortul de a obține o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.” au mai transmis liderii europeni. 

Premierul britanic: Intenția lui Trump în „urmărirea unui sfârșit al măcelului trebuie apreciată”

Premierul britanic Keir Starmer a transmis o declarație oficială privind Ucraina, după summitul din Alaska dintre președintele Trump și președintele Putin.

Declarația precizează: „Eforturile președintelui Trump ne-au adus mai aproape ca niciodată de încheierea războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei. Conducerea sa în urmărirea unui sfârșit al măcelului trebuie apreciată.”

Mesajul reia ideile din declarația comună a Consiliului European, subliniind că „următorul pas trebuie să fie noi discuții la care să participe și președintele Zelenski. Drumul către pace în Ucraina nu poate fi decis fără el.”

Starmer a continuat: „În această dimineață am vorbit cu președintele Zelenski, președintele Trump și alți parteneri europeni și suntem cu toții pregătiți să sprijinim această nouă etapă.

Salut deschiderea Statelor Unite, alături de Europa, de a oferi garanții solide de securitate Ucrainei ca parte a oricărui acord. Acesta este un progres important și va fi crucial pentru a-l descuraja pe Putin să revină cu noi agresiuni.

Între timp, până când își va opri atacul barbar, vom continua să înăsprim presiunea asupra mașinăriei sale de război cu și mai multe sancțiuni, care au avut deja un impact devastator asupra economiei ruse și a populației sale.

Sprijinul nostru ferm pentru Ucraina va continua atât timp cât va fi nevoie.” a transmis șeful Guvernului de la Londra. 

Liderii UE, treziți de Trump după summitul din Alaska. Cine a luat parte la conferința telefonică de la primele ore ale dimineții 

După summitul controversat dintre Trump și Putin din Alaska, președintele american a convocat o conferință telefonică de urgență cu liderii europeni în primele ore ale dimineții, pentru a discuta consecințele întâlnirii și pașii de urmat pentru pacea din Ucraina. 

La convorbire au luat parte președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, conform Palatului Élysée.

De asemenea, au participat secretarul general NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Europa

