Ce teritorii din Ucraina ar fi vizate de un posibil „schimb”, în cadrul summitului Trump-Putin. Kievul respinge orice cedare

Sunt tensiuni înaintea întâlnirii programate vineri, în Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Este prima întrevedere directă dintre cei doi de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, iar tema centrală este găsirea unei soluții pentru încheierea războiului.

Donald Trump a declarat că negocierile vor avea la bază un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, „în beneficiul ambelor părți”. Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv Lugansk, mare parte din Donețk, Zaporojie, Herson și peninsula Crimeea, anexată în 2014.

Potrivit The Wall Street Journal, Vladimir Putin ar fi dispus la o încetare completă a focului dacă Ucraina și-ar retrage trupele din întreaga regiune Donețk, ceea ce ar permite Rusiei să controleze integral Donbasul. Propunerea include și înghețarea liniei frontului înaintea unor negocieri finale de pace.

Surse citate de presa internațională susțin că și regiunile parțial ocupate din sudul Ucrainei, Herson și Zaporojie, fac parte din calculele Moscovei, acestea formând un coridor terestru strategic între Donbas și Crimeea.

Planul rusesc propus lui Donald Trump stârnește îngrijorări la Kiev și în capitalele europene. Liderii din Franța, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie și Comisia Europeană au transmis într-un comunicat comun că actuala linie de contact trebuie să fie punctul de plecare al oricărei negocieri.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina „nu își va abandona pământurile ocupanților” și nu se va retrage din Donbas. Totuși, analiștii geopolitici susțin că Kievul ar putea să accepte pierderea de facto a unor teritorii aflate deja sub control rusesc, dar fără o recunoaștere juridică oficială.

Pentru cancelarul german Friedrich Merz, Ucraina „este pregătită să discute probleme teritoriale”, dar nu şi „recunoaşterea juridică” a ocupării de către Rusia a anumitor părţi ale teritoriului său.

În trecut, Zelenski a lăsat de înțeles că ar lua în considerare concesii teritoriale în schimbul garanțiilor de securitate NATO – o condiție pe care Trump, în actualul său mandat, nu pare dispus să o accepte.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri într-un loc izolat din Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson, unde zăpezile și munții devin martori ai unui summit neașteptat între liderii celor două superputeri.