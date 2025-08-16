search
Sâmbătă, 16 August 2025
Prima reacție oficială de la București după summitul din Alaska. Oana Țoiu: „România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii"

Publicat:

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după întâlnirea dintre președintele SUA și Vladimir Putin. Această subliniază într-o postare pe X, că România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii și că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor. 

Oana Țoiu a transmis că România rămâne implicată în securitatea regiunii / Sursa foto: Oana Țoiu
Oana Țoiu a transmis că România rămâne implicată în securitatea regiunii / Sursa foto: Oana Țoiu

România a transmis prima reacție oficială după întâlnirea dintre președinții SUA și Rusia de la Alaska, subliniind importanța dialogului internațional și a implicării transatlantice și europene pentru stabilitatea regiunii. 

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor și salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington”, a scris șefa diplomației de la București.

România reafirmă, totodată, că unitatea transatlantică și solidaritatea europeană sunt fundamentale pentru construirea unui viitor în care pacea și securitatea durabilă să asigure prosperitatea regiunii. 

„Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii.

Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune” a scris Oana Țoiu pe X. 

Reacția oficială de la București vine într-un moment în care dialogul dintre SUA, Rusia și Ucraina se intensifică, iar viitoarele întâlniri, inclusiv cea dintre președinții Trump, Putin și Zelenski, ar putea influența semnificativ perspectivele de pace în regiune. 

„România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale” a încheiat minstrul român de externe postarea. 

Politică

