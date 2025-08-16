Reacție dură după decizia ca soldații americani să-i pună covorul roșu lui Putin: „Cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele”

Decizia de a implica soldați americani în ceremonia de primire a președintelui rus Vladimir Putin a stârnit reacții puternice în Statele Unite. Meaghan Mobbs, fiica lui Keith Kellogg – reprezentant special al SUA pentru Ucraina – a criticat public gestul, cerând ca responsabilii să fie trași la răspundere.

„Soldații americani în uniformă nu ar fi trebuit folosiți pentru a întinde covorul roșu unuia dintre principalii noștri adversari. Punct. O decizie teribilă, iar cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele”, a scris aceasta pe platforma X.

Ea a adăugat că, „în cel mai rău caz, militarii nu ar fi trebuit să fie în uniformă”.

Summitul dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc pe 15 august, la Anchorage, Alaska. În timpul discuțiilor, Trump a aplaudat în repetate rânduri liderul de la Kremlin, gest care a fost eliminat ulterior din materialele video publicate de Casa Albă, după ce reacțiile online au explodat.

Criticii au atras atenția că președintele american a aplaudat un politician acuzat de Curtea Penală Internațională pentru răpirea de copii ucraineni.

Tot în cadrul întâlnirii, s-a aflat că Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, i-a transmis o scrisoare personală lui Putin, predată chiar de Donald Trump. Documentul viza problema copiilor ucraineni deportați în Rusia.

Întâlnirea s-a încheiat cu un moment tensionat, după ce o jurnalistă de la ABC News l-a întrebat direct pe Vladimir Putin când va înceta uciderea civililor ucraineni, de ce își reprimă opoziția internă și ce îl face să se teamă. Liderul rus nu a răspuns la niciuna dintre întrebările reporterilor.