Subiectul unei posibile reuniuni trilaterale cu Zelenski, evitat la summitul Trump-Putin din Alaska

Subiectul unei posibile reuniuni trilaterale între președinții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei nu a fost abordat de Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului desfășurat în Alaska, a declarat consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe, Iuri Ușakov.

Declaraţia acestuia a fost transmisă sâmbătă, 16 august, de agenţia de presă TASS, citată de Reuters.

Ușakov a precizat că nu există, deocamdată, o dată stabilită pentru următoarea întâlnire dintre cei doi lideri. Discuțiile dintre Trump și Putin nu s-au soldat cu rezultate concrete, summitul încheindu-se fără un anunț privind o eventuală încetare a focului în Ucraina.

La finalul întâlnirii, preşedintele american a menționat că s-au făcut „acorduri asupra unor puncte importante”, însă nu a oferit detalii suplimentare.

La rândul său, Vladimir Putin a vorbit despre înțelegeri care ar putea constitui „un punct de pornire” pentru o soluționare a conflictului din Ucraina.

Liderul de la Kremlin a adăugat că o viitoare întrevedere cu Donald Trump ar putea avea loc la Moscova.

Summitul Trump-Putin, desfășurat la Anchorage, Alaska, s-a încheiat cu o conferință de presă comună care a durat doar câteva minute și în care cei doi șefi de stat au făcut declarații, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Vladimir Putin a ignorat întrebările reporterilor despre încetarea focului și victimele civile din Ucraina.

Summitul a durat aproape trei ore și a reprezentat prima întâlnire directă dintre cei doi lideri din ultimii cinci ani.