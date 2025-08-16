Video Vladimir Putin a ignorat întrebările jurnaliștilor prezenți la summitul din Alaska, prefăcându-se că nu înțelege sau nu aude. Explicația Kremlinului

Summitul Trump-Putin, desfășurat la Anchorage, Alaska, s-a încheiat cu o conferință de presă comună care a durat doar câteva minute și în care cei doi șefi de stat au făcut declarații, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

Deși inițial s-a anunțat că nu va exista o discuție tête-à-tête, liderii celor două puteri au urcat împreună în mașina prezidențială a lui Trump și au pornit singuri spre locul summitului, fără însoțitori sau traducători.

Vladimir Putin a ignorat întrebările reporterilor despre încetarea focului și victimele civile din Ucraina.

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS, citat de News.ro.

El a adăugat că întâlnirea a fost „foarte pozitivă” și că liderii au convenit să continue pe „calea căutării unor opțiuni comune de soluționare pașnică” a conflictului.

Totuși, în privința Ucrainei, cei doi președinți nu au anunțat nimic concret. Donald Trump a declarat după întrevedere că au fost înregistrate „unele progrese”, dar a subliniat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.

Summitul Trump–Putin de la Anchorage a durat aproape trei ore și a reprezentat prima întâlnire directă dintre cei doi lideri din ultimii cinci ani.

La Anchorage, zeci de manifestanți au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul față de Ucraina. Presa occidentală a remarcat contrastul între atmosfera festivă a primirii lui Putin și atitudinea mult mai rezervată a lui Trump în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, în februarie.