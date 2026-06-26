O influenceră de pe TikTok, acuzată de uciderea iubitului în Dubai și riscă pedeapsa cu moartea. Tânăra susține că a acționat în legitimă apărare

O influenceră de pe TikTok, în vârstă de 23 de ani, din Marea Britanie, a fost inculpată în Emiratele Arabe Unite după ce ar fi înjunghiat mortal iubitul său în Dubai, într-un caz care a stârnit reacții internaționale și intervenția unei organizații pentru drepturile omului.

Potrivit grupului de advocacy Detained in Dubai, tânăra Brooke George, din Gravesend (Kent), riscă pedeapsa cu moartea dacă va fi găsită vinovată de omor cu premeditare, conform legislației din Emiratele Arabe Unite, notează BBC.

Cazul este investigat de autoritățile din Dubai, după ce incidentul ar fi avut loc în urma unei relații începute online între cei doi. Femeia a fost arestată pe 22 iunie și acuzată oficial de omor.

Organizația care o sprijină susține însă că aceasta ar fi acționat în legitimă apărare, în contextul unei relații care ar fi devenit abuzivă.

„A declarat că a apucat un cuțit în legitimă apărare, în timpul unui atac violent comis de partenerul său”, a transmis organizația, care a cerut eliberarea sa pe cauțiune și tratarea cazului ca unul de violență domestică.

Ministerul britanic de Externe a confirmat că oferă asistență consulară unei cetățene britanice reținute în Emiratele Arabe Unite și familiei acesteia.

În timpul detenției, la secția de poliție din Bur Dubai, tânăra ar fi reclamat tratamente umilitoare, inclusiv faptul că ar fi fost obligată să se dezbrace în fața unor ofițeri bărbați, fără prezența unei femei polițist.

Potrivit aceleiași surse, relația dintre cei doi ar fi evoluat inițial pozitiv, însă ulterior ar fi devenit tensionată și abuzivă. Reprezentanții organizației susțin că bărbatul ar fi devenit controlator, ar fi reținut pașaportul tinerei și ar fi agresat-o în repetate rânduri.

Într-un comunicat, mama acesteia a descris schimbările din comportamentul fiicei sale și a spus că în ziua incidentului aceasta era „îngrozită” și vizibil afectată.

„Nu mi-am văzut niciodată fiica atât de speriată. Plângea necontrolat”, a declarat aceasta, adăugând că suspecta că tânăra încerca să părăsească situația în care se afla.

Apărătorii acesteia susțin că există îngrijorări legate de lipsa accesului la avocat și la consular în primele faze ale anchetei, precum și privind dreptul la un proces echitabil.

Organizația Detained in Dubai a cerut eliberarea pe cauțiune a tinerei și a solicitat autorităților din Emirate să asigure protecție, asistență medicală și sprijin juridic pe durata procesului.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă pedeapsa cu moartea în conformitate cu legislația din Emiratele Arabe Unite.