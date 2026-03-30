Proiect de lege în Israel pentru reintroducerea pedepsei cu moartea. Patru țări europene cer decidenților să-l abandoneze

Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit şi-au exprimat în weekend „îngrijorarea profundă” faţă de un proiect de lege israelian privind o extindere a pedepsei cu moartea, înaintea supunerii acestuia la vot, luni, în Parlamentul israelian (Knesset).

„Noi, miniştrii de Externe din Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit, ne exprimăm îngrijorarea profundă faţă de subiectul unui proiect de lege care lărgeşte în mod semnificativ posibilităţile de impunere a pedepsei cu moartea în Israel”, scriu ei într-un comunicat citat de News.

„Adoptarea unui asemenea text riscă să pună sub semnul întrebării angajamentele Israelului în domeniul principiilor democratice. Cerem decidenţilor israeliani din Knesset şi din Guvern să abandoneze” acest proiect de lege.

Iniţiat de extrema dreaptă, proiectul de lege urmează să fie supus la vot luni, în Parlamentul israelian, în a doua şi a treia lectură.

Însă el urmează să fie contestat prin recurs la Curtea Supremă.

Potrivit acestui text, ”oricine cauzează în mod intenţionat sau prin indiferenţă moartea unui cetăţean israelian din motive rasiste sau ostile faţă de o comunitate şi cu scopul de a dăuna Israelului şi renaşterii poporului evreu în ţara sa, va fi pasibil de pedeapsa cu moartea”.

Prin această formulare, pedeapsa cu moartea poate fi aplicată unui palestinian care ucide un israelian, însă în niciun caz unui israelian care ucide un palestinian.

Secretarul general al Consiliului Europei (CoE) Alain Berset a cerut tot duminică Israelului să renunţe la acest proiect de lege, apreciind că reprezintă ”un pas înapoi grav faţă de moratoriul de facto aflat de mult timp în vigoare în Israel”.

Pedeapsa cu moartea a fost aplicată doar în două rânduri în Israel.

În 1948, la un an după înfiinţarea Israelului ca stat, un căpitan din cadrul armatei a fost acuzat de înaltă trădare şi executat.

În 1962, un criminal de război nazist, Adolf Eichmann, a fost spânzurat.