Concedieri masive la Telus Digital. „E o ipocrizie fără margini: Le spui că îi dai afară, dar le ceri să rămână concentrați la muncă”

Compania TELUS Digital a anunțat concedierea colectivă a aproximativ 300 de angajați din România, care urmează să părăsească firma în perioada iulie – octombrie 2026. Informația a fost confirmată în spațiul public inclusiv de analistul și consultantul în resurse umane Doru Șupeală, care a criticat dur modul în care compania a comunicat decizia către angajați.

Potrivit lui Șupeală, cei 300 de angajați făceau parte dintr-un proiect „extrem de important din punct de vedere financiar pentru firmă”, iar închiderea acestuia s-ar fi făcut la solicitarea clientului. Mai mult, consultantul susține că acesta este al doilea val major de disponibilizări din ultimele luni.

„Acum o lună, alți 300 de angajați români ai firmei Telus Digital au fost dați afară, odată cu închiderea unui alt proiect major. Sunt 600 de oameni care rămân fără job”, a scris acesta într-o postare publică.

Valul de restructurări vine într-un context economic complicat pentru industria globală de outsourcing și servicii de suport. În ultimii doi ani, numeroase companii din domeniile BPO, customer support și IT services au redus personalul pe fondul scăderii costurilor, al automatizării accelerate și al presiunilor venite din partea clienților internaționali.

Totuși, ceea ce a stârnit reacții puternice nu a fost doar amploarea concedierilor, ci tonul comunicării interne transmise angajaților afectați. Șupeală acuză conducerea de „ipocrizie fără margini”, după ce mesajul oficial trimis echipelor ar fi combinat formule de recunoștință cu solicitarea ca oamenii să își continue activitatea „cu același profesionalism”.

„Nu pot exprima suficient cât de recunoscătoare sunt pentru tot ceea ce ați făcut și continuați să faceți. Până când veți primi mai multe detalii, vă rog să rămâneți concentrați pe performanță”, se arată în mesajul citat de consultant.

Acesta subliniază și faptul că mesajul nu avea un semnatar clar, aspect pe care îl interpretează drept o evitare a asumării responsabilității.

„Cine poate fi atât de lipsit de minime calități umane încât să ceară unui om care tocmai a aflat că rămâne fără pâine să rămână concentrat la muncă și performant?”, afirmă Șupeală.

În opinia sa, diferența dintre companiile responsabile și cele percepute drept „reci și arogante” nu este dată neapărat de existența concedierilor, ci de modul în care acestea sunt gestionate și comunicate oamenilor afectați.

Cazul TELUS Digital reflectă o tendință mai amplă care afectează piața muncii din România în 2026. După ani de expansiune accelerată în outsourcing și servicii externalizate, multe companii reevaluează costurile, reduc proiecte și închid divizii considerate mai puțin profitabile. În special rolurile din suport clienți, moderare de conținut și operațiuni repetitive sunt tot mai expuse restructurărilor, inclusiv pe fondul dezvoltării soluțiilor bazate pe inteligență artificială.

Operațiunile din România ale TELUS Digital includ birouri în București, Craiova și Brașov. Potrivit datelor financiare pentru 2024, compania avea în România aproximativ 2.489 de angajați și o scădere atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului.