Psihologul explică de ce apare depresia de vară și de ce nu trebuie ignorată: afectează somnul, energia și capacitatea de concentrare

Depresia de vară este o formă mai puțin cunoscută a tulburării afective sezoniere, însă specialiștii atrag atenția că poate avea un impact semnificativ asupra stării de bine și a funcționării zilnice.

Deși depresia este asociată cel mai des cu sezonul rece, psihologii atrag atenția că există și o formă mai puțin cunoscută, dar reală: depresia de vară. Aceasta poate afecta starea de spirit chiar în lunile considerate „cele mai fericite” ale anului, când zilele sunt lungi, iar activitățile sociale sunt mai intense.

Psihologul clinician Adam Borland explică faptul că depresia estivală face parte din tulburarea afectivă sezonieră și se manifestă, de regulă, în lunile de primăvară și vară.

„La fel ca tulburarea afectivă sezonieră din timpul iernii, este asociată cu iritabilitate și frustrare și poate duce la insomnie, nivel scăzut de energie și lipsă de motivație”, arată specialistul, potrivit Blic.

De ce apare depresia de vară

Potrivit psihologului, cauzele nu sunt pe deplin clarificate, însă sunt implicați mai mulți factori biologici și de mediu. „Este o combinație de probleme fiziologice și de mediu”, explică Adam Borland.

Printre factorii declanșatori se numără temperaturile ridicate, care pot duce la epuizare și disconfort fizic. „Corpurile noastre pot reacționa negativ la căldură și umiditate, făcându-ne să ne simțim obosiți și epuizați”, precizează acesta.

Un alt element important este perturbarea somnului. Zilele mai lungi pot întârzia ora de culcare și pot dereglarea rutina zilnică, ceea ce duce la oboseală și lipsă de concentrare.

De asemenea, schimbările de program din timpul verii- modificări în activitatea copiilor sau lipsa rutinei- pot genera stres suplimentar.

Psihologul mai atrage atenția asupra presiunii sociale și a rețelelor sociale, care pot accentua stările de anxietate: „A privi pe alții cum se bucură de vară pe rețelele sociale te poate face să simți că nu faci suficient”.

Nu în ultimul rând, imaginea corporală, alergiile sezoniere sau disconfortul fizic provocat de polen pot contribui la accentuarea stărilor depresive.

Cum se manifestă depresia estivală

Simptomele apar, de regulă, la sfârșitul primăverii sau începutul verii și pot include anxietate, iritabilitate, probleme de somn, neliniște, dureri de cap, oboseală accentuată și lipsa motivației. În unele cazuri, poate apărea și izolarea socială sau pierderea poftei de mâncare- în contrast cu depresia de iarnă, unde apetitul tinde să crească.

Specialiștii recomandă adoptarea unor obiceiuri stabile, chiar și în sezonul estival. Menținerea unei rutine zilnice, inclusiv a orelor de somn, poate ajuta la stabilizarea stării emoționale.

De asemenea, monitorizarea stării de spirit și notarea schimbărilor pot ajuta la identificarea factorilor declanșatori.

„Respectarea unei rutine poate stabiliza starea de spirit”, subliniază psihologul.

Pentru reducerea simptomelor, este importantă și evitarea supraîncălzirii, prin pauze la umbră sau în spații răcoroase, precum și limitarea activităților în orele de vârf ale căldurii.

Totodată, reducerea presiunii sociale și stabilirea unor așteptări realiste pentru vară pot diminua stresul psihologic.

Când este nevoie de ajutor specializat

Diferența dintre o stare trecătoare de tristețe și depresia clinică poate fi dificil de identificat. Însă, dacă starea afectează viața de zi cu zi, este recomandat consultul de specialitate.

„Dacă starea de spirit îți afectează munca, relațiile sau rutina zilnică, ar trebui să consulți un profesionist în sănătate mintală”, recomandă Adam Borland.

Acesta subliniază că apelarea la ajutor specializat nu reprezintă un semn de slăbiciune: „A profita de opțiunile de tratament demonstrează putere, nu slăbiciune”.