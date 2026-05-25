Tatăl Alisiei, fata ucisă la ferma din Bihor, publică mesajele trimise de fiica sa înainte de crimă: „L-am minţit că am 16 ani și tot nu mă lasă în pace”

Tatăl Alisiei, fata de 18 ani ucisă la ferma din județul Bihor, a făcut publice conversațiile purtate de fiica sa înainte de crimă. Mesajele contrazic declarațiile principalului suspect, care le-ar fi spus procurorilor că ar fi avut o relație cu victima.

Familia Alisiei încearcă să demonteze versiunea prezentată de József Zsolt Bóné, bărbatul de 39 de ani acuzat de crimă. Tatăl fetei, Zsolt Incze, a publicat capturi ale unor conversații purtate de adolescentă pe Instagram, după ce anchetatorii i-au returnat telefonul victimei.

„Aici sunt dovezile, conversațiile dintre Alisia și o prietenă de pe Instagram, că Alisia nu a vrut nicio relație cu criminalul”, a spus bărbatul, potrivit ebihoreanul.

Decizia de a face publice mesajele vine după ce suspectul a afirmat în fața anchetatorilor că între el și adolescentă a existat o relație, iar crima a fost comisă „din gelozie”.

Conversațiile prezentate de familie arată însă că Alisia încerca să îl evite și se simțea hărțuită de acesta. Într-unul dintre mesaje, adolescenta îi povestea unei prietene că îl mințise în privința vârstei sale, sperând că astfel bărbatul va renunța să o mai caute.

„El nu ştie că eu am 18 ani. L-am minţit că am 16 ani, că ştii, că pentru minori face puşcărie. Şi tot nu mă lasă în pace”, îi scria fata.

Prietena ei a întrebat-o dacă a discutat cu cineva despre situația în care se afla. „Dar i-ai spus cuiva? Pentru că nu va fi bine”, i-a răspuns aceasta.

Alisia susținea că povestise despre comportamentul bărbatului soției fermierului la care efectua practică. „La nevasta şefului”, a răspuns adolescenta.

Mesajele surprind și felul în care fata vorbea despre diferența mare de vârstă dintre ea și suspect. „Nu înţeleg, nu vede că e un moş de 40 ani?”, îi scria aceasta prietenei sale.

În aceeași conversație, Alisia spunea că, dacă situația va continua, urma să îi ceară ajutorul fratelui ei. „Îi voi spune fratelui meu, şi îi va arăta el”, a scris adolescenta.

Fata se arăta surprinsă și de faptul că suspectul reușise să obțină numărul ei de telefon.

„Încă nu am aflat de unde are numărul meu. Şi m-a întrebat de ce nu îi răspund la telefon”, se arată într-un alt mesaj publicat de familie.

Părinții tinerei ucise în Bihor îl acuză pe fermier de adăpostirea criminalului

Tatăl victimei consideră că aceste conversații demonstrează că fiica sa era hărțuită și că persoane din jurul acesteia știau despre situația în care se afla.

„Ei aveau obligația să ne anunțe”, a scris Zsolt Incze, referindu-se la fermierul Ovidiu Korponai și la soția acestuia, pe care îi consideră responsabili moral pentru tragedie.

Alisia, elevă în vârstă de 18 ani, a fost găsită moartă pe 8 mai, într-un lan de rapiță de lângă localitatea Parhida, având gâtul tăiat.

La aproximativ șase ore după descoperirea cadavrului, anchetatorii l-au identificat pe principalul suspect: József Zsolt Bóné, un bărbat de 39 de ani eliberat condiționat anul trecut, după ce executase o pedeapsă de 20 de ani pentru o altă crimă.

Din datele anchetei reiese că bărbatul a fost adus la fermă cu sprijinul lui Ovidiu Korponai, care a garantat pentru el în instanță și a promis că îi va asigura condiții de trai și muncă după eliberare. După ieșirea din penitenciar, acesta a fost cazat și angajat la ferma acestuia.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.