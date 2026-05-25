search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cele mai importante prevederi din noua lege a salarizării unitare. Cum funcționează grila cu 12 grade și coeficienți de la 1 la 8

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noua lege a salarizării unitare schimbă modul în care sunt calculate salariile în sistemul bugetar și introduce o structură unică de evaluare pentru toate funcțiile din sectorul public. Reforma este unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR și urmărește reducerea diferențelor salariale dintre instituții și domenii.

Cineva face calcule în timp ce pune monede în fișicuri deoparte
Niciun salariu nu va fi mai mic decât în prezent. Foto Shutterstock

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea unui sistem unitar de ierarhizare a funcțiilor. Toate posturile din sectorul bugetar vor fi evaluate după o metodă analitică bazată pe mai multe criterii: nivelul de cunoștințe și experiență, complexitatea activității, impactul deciziilor, capacitatea de coordonare, comunicarea, condițiile de muncă și incompatibilitățile specifice funcției.

Evaluarea va determina poziționarea fiecărei funcții într-o grilă cu 12 grade salariale. Fiecare grad va avea un interval de coeficienți salariali, pornind de la coeficientul 1 pentru funcțiile cu cea mai mică responsabilitate și ajungând până la coeficientul 8 pentru funcțiile cu cea mai mare responsabilitate din stat.

Salariile vor fi calculate prin înmulțirea acestor coeficienți cu o valoare de referință stabilită anual de Guvern. Valoarea de referință va fi propusă de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor și va depinde de evoluția economiei și de limitele bugetare. Legea prevede că majorările cheltuielilor salariale nu pot depăși ritmul de creștere nominală a PIB-ului.

„Valoarea de referință, ca să ne încadrăm într-o anvelopă de 8 miliarde, este de 4.100 lei. Este elementul care va asigura predictibilitatea creșterii salariale în viitor. Această valoare de referință va crește ca urmare a două lucruri care se pot întâmpla. Primul va fi creșterea PIB, dacă crește PIB nominal, există spațiu să crești salariile în sectorul public, dar nu este o condiționare să crești salariile cu 6% dacă PIB crește cu 6%. Condiționarea este în sens invers: dacă nu ai creștere PIB de 6%, nu are cum să îți crească salariul cu 6%”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți, după cum urmează:

image png

Noua structură salarială introduce și șase gradații de vechime pentru funcțiile de execuție. Acestea se acordă progresiv în funcție de anii lucrați. Prima majorare apare după trei ani de muncă și este de 7,5%, iar ulterior se acordă creșteri suplimentare pentru tranșele de vechime de peste 5, 10, 15 și 20 de ani.

Pentru funcțiile de conducere, gradația de vechime este inclusă direct în salariu la nivel maxim. În cazul managerilor de nivel superior, salariile vor putea fi stabilite în funcție de responsabilitate, complexitate și impactul deciziilor.

Legea stabilește și faptul că niciun salariu din sectorul public nu poate fi sub salariul minim brut pe țară. Dacă rezultatul calculului salarial este sub nivelul salariului minim, angajatul va primi automat salariul minim garantat.

Dragoș Pîslaru preia mandatul de la Ministerul Muncii. „Avem discrepanțe salariale. Toate sunt o consecință directă a deciziilor din trecut”

Exemplu de calcul

Ministrul a exemplificat calculul pentru salariul președintelui României care va beneficia, conform noii grile de salarizare de coeficientul 8, acesta fiind cel mai mare și care nu ar trebui să fie depășit ca nivel de niciun alt bugetar.

Pornind de la nivelul de referință de 4.100 lei, înmulțit cu 8 rezultă un salariu brut de 32.800 de lei, circa 19.200 de lei net, care este mai mare decât este în prezent salariul președintelui României”, a spus ministrul.

Gradațiile corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă

(Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 6 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor de conducere și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază/indemnizaţia lunară prevăzute pentru aceste funcţii în anexele nr. I - IX, precum şi cu excepția personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 6 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază/indemnizația de încadrare avute la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acestea, sunt următoarele:

a) gradația 0 - până la 3 ani;

b) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

c) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

d) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

e) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

f) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare.

(4) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.

(5) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază/indemnizația de încadrare se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin.(3), corespunzător gradației deținute.

(6) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
ULTIMA ORĂ! Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat
fanatik.ro
image
Cine sunt românii care conduc filiala firmei americane ce a semnat un contract de peste 3 milioane de dolari de consultanță cu Administrația Prezidențială
libertatea.ro
image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ilie Dumitrescu, în culmea fericirii: ”Sunt mândru de tine și te iubesc!”
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul 2 la Roland Garros. Când joacă
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
observatornews.ro
image
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
cancan.ro
image
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Ce influențează cel mai mult valoarea pensiei în România și cum poți obține un punctaj mai mare. Ce perioade de muncă aduc cei mai mulți bani
playtech.ro
image
Florinel Coman, revenire spectaculoasă la FCSB în vară?! Meme Stoica a început mutările în mercato: “E copilul nostru! Azi am făcut primele oferte”
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
digisport.ro
image
Gestul uimitor pe care l-a făcut un bărbat înainte cu 2 luni să câștige peste jumătate de milion de dolari la loto: „Povestea mea îi va încuraja pe alții să facă lucrul corect”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Marte în Taur formează pătrat cu Pluto retrograd în Vărsător pe 25 mai! Cele trei zodii lovite de ghinion
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică