Iranul a lansat două rachete balistice către o bază americano‑britanică din Oceanul Indian, la 4.000 de kilometri de Teheran

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază intermediară de acțiune asupra bazei navale comune americano‑britanice de pe Insula Diego Garcia, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian, în arhipelagul Chagos din centrul Oceanului Indian, a relatat Wall Street Journal, citat de agențiile internaționale de presă.

Una dintre rachete a funcționat defectuos în timpul zborului, iar o navă de război americană a lansat un interceptor de tip SM-3 pentru a o neutraliza pe cea de-a doua, deși nu s-a putut stabili dacă interceptarea a avut succes, a relatat WSJ, citat de Agerpres, fără a preciza când anume au fost lansate cele două rachete iraniene.

Contactați de AFP, reprezentanții Pentagonul au refuzat să comenteze.

Nici Casa Albă, Ambasada britanică la Washington şi Ministerul Apărării de la Londra nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta situația.

Dispută diplomatică

Insulele Chagos se află în centrul unei dispute diplomatice continue care implică Regatul Unit, Statele Unite și Mauritius, amintește dpa.

Donald Trump a criticat dur refuzul inițial al prim-ministrului britanic Keir Starmer de a autoriza utilizarea bazei pentru atacurile americano-israeliene împotriva armatei şi conducerii iraniene de la sfârșitul lunii februarie.

Președintele american şi-a retras sprijinul pentru un acord susținut de Regatul Unit de transfer al suveranității Insulelor Chagos către Mauritius.

Statele Unite ar putea avea nevoie de Diego Garcia pentru a respinge un posibil atac al armatei iraniene, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social la mijlocul lunii februarie.

Situată pe o insulă izolată din arhipelagul Chagos, teritoriu britanic, baza Diego Garcia este una dintre cele două baze pe care în cele din urmă Regatul Unit le-a permis Statelor Unite să le folosească pentru „operațiuni defensive specifice împotriva Iranului”.

O bază militară strategică pentru Statele Unite

Diego Garcia este o bază strategică pentru Statele Unite, care staţionează acolo în special submarine nucleare, bombardiere şi distrugătoare.

UK a semnat un acord în 2025 pentru a returna Arhipelagul Chagos către Mauritius, păstrând în același timp un contract de închiriere pe 99 de ani asupra Insulei Diego Garcia pentru a întreține baza.