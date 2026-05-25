Video Impact violent în Bistrița-Năsăud: momentul în care un șofer cu permisul anulat spulberă un garaj

Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs luni dimineață în localitatea Rebrișoara, din județul Bistrița-Năsăud, după ce un autoturism a ieșit de pe șosea, a lovit un gard metalic și a fost proiectat într-un garaj.

Imagini surprinse de camerele din zonă arată momentul violent al impactului. În înregistrare se vede cum autoturismul circulă cu viteză, pierde controlul și intră direct în gardul metalic, înainte de a fi proiectat în garajul unui imobil.

Atenție, imaginile pot avea un puternic impact emoțional.

Sursă video

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, la volan se afla un bărbat de 30 de ani din localitatea Parva, care conducea pe Drumul Național 17D.

„Din primele date, un bărbat de 30 de ani, din Parva, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Naţional 17 D, a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un gard metalic. Ulterior, din impact, a fost proiectat în garajul unui imobil”, au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud, notează publicația Bistrițeanul.

În urma impactului, șoferul și o femeie de 29 de ani, pasageră în autoturism, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au precizat că șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei sau a altor substanțe în organism.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că bărbatul avea permisul de conducere anulat.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările producerii accidentului.