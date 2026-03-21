Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Iranul amenință că va lovi „parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice de oriunde în lume”

Iranul a transmis un nou avertisment dur, anunțând că ar putea viza inclusiv ținte civile din întreaga lume, de la zone turistice la stațiuni de lux, într-un context în care milioane de americani se pregătesc de vacanța de primăvară. Generalul Abolfazl Shekarchi a declarat că oficialii americani și israelieni „nu vor mai fi în siguranță”, potrivit Daily Mail.

Destinații turistice. Colaj DMS
„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice de oriunde în lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat Shekarchi la televiziunea de stat iraniană.

Amenințarea vine într-o perioadă în care numeroși studenți americani călătoresc în diverse destinații pentru vacanța de primăvară.

FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au ridicat nivelul de alertă la maxim în cadrul operațiunilor antiteroriste, în contextul riscului unor posibile represalii iraniene pe teritoriul Statelor Unite.

„Property of Allah”

Tensiunile au crescut după un incident grav petrecut la începutul lunii martie, când un bărbat înarmat a deschis focul într-un bar aglomerat din Austin, Texas, ucigând două persoane și rănind alte 14. Atacatorul, Ndiaga Diagne, un cetățean american de 53 de ani, născut în Senegal, a fost împușcat mortal de poliție după ce a tras asupra clienților și a îndreptat arma către trecători.

Anchetatorii au descoperit în mașina sa un exemplar din Coran, iar în ziua atacului acesta purta o cămașă inscripționată cu mesajul „Property of Allah”, detalii care au alimentat speculațiile privind posibile motivații extremiste.

Situație tensionată în Orientul Mijlociu

Amintim că, în februarie, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri cu drone asupra unor ținte iraniene, pe fondul temerilor că Teheranul ar fi pregătit rachete cu rază lungă de acțiune. Operațiunea a dus la eliminarea lui Khamenei, ceea ce a amplificat instabilitatea în regiune.

La doar o zi după loviturile aeriene, un incident armat a avut loc într-un bar din Austin, Texas, unde două persoane au fost ucise și alte paisprezece rănite. Suspectul, un bărbat de 53 de ani, avea în mașină un exemplar din Coran și un tricou cu mesaj religios, potrivit anchetatorilor.

Escaladare militară

Iranul a intensificat în ultimele săptămâni atacurile în regiune, iar Pentagonul analizează posibilitatea trimiterii de trupe americane în Orientul Mijlociu, potrivit unor informații citate de CBS News. Aceste planuri contrazic declarațiile recente ale președintelui Donald Trump, care a afirmat că nu intenționează să trimită forțe terestre în Iran.

Top articole

Partenerii noștri

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România
gandul.ro
image
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
mediafax.ro
image
El este primul jucător african care reușește așa ceva în UEFA Champions League. A donat tone de mâncare în pandemie și sute de mii de euro
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță o schimbare majoră a vremii de săptămâna viitoare. Cât de cald va fi de Paște
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Omorât cu sânge rece, la doar 21 de ani, după o scenă neverosimilă! Tatăl victimei: ”Prietenii l-au chemat și s-a dus”
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
observatornews.ro
image
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
cancan.ro
image
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Vârsta la care creierul nu mai produce neuroni: descoperire care...
playtech.ro
image
Adi Ilie a făcut în direct anunțul la oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Putin face o ofertă de pace. Rusia propune SUA un târg pentru a înceta războiul
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Cele 4 zodii pentru care echinocțiul de primăvară aduce vești bune. Viața acestor nativi se va schimba cu 180 de grade
click.ro
image
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
click.ro
image
Cum arată o femeie de 70 de ani după un facelift spectaculos. Transformarea care a uluit internetul
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Mar 20, 2026, 12 00 08 PM png
Horoscopul primăverii 2026, sezonul care separă dorințele de decizii. Te ții bine?
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
Click!

image
Cum a reușit un bărbat să viziteze două țări cu doar 580 de lei. Ce trucuri de călătorie a folosit pentru aventura vieții lui
image
Cele 4 zodii pentru care echinocțiul de primăvară aduce vești bune. Viața acestor nativi se va schimba cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa prințesă: feminitate și rivalitate la Palatele regale. De la următoarea Grace Kelly la cazul fiicei preferate

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poți ghici care este soțul femeii din imagine?