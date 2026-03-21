Iranul amenință că va lovi „parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice de oriunde în lume”

Iranul a transmis un nou avertisment dur, anunțând că ar putea viza inclusiv ținte civile din întreaga lume, de la zone turistice la stațiuni de lux, într-un context în care milioane de americani se pregătesc de vacanța de primăvară. Generalul Abolfazl Shekarchi a declarat că oficialii americani și israelieni „nu vor mai fi în siguranță”, potrivit Daily Mail.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice de oriunde în lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat Shekarchi la televiziunea de stat iraniană.

Amenințarea vine într-o perioadă în care numeroși studenți americani călătoresc în diverse destinații pentru vacanța de primăvară.

FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au ridicat nivelul de alertă la maxim în cadrul operațiunilor antiteroriste, în contextul riscului unor posibile represalii iraniene pe teritoriul Statelor Unite.

„Property of Allah”

Tensiunile au crescut după un incident grav petrecut la începutul lunii martie, când un bărbat înarmat a deschis focul într-un bar aglomerat din Austin, Texas, ucigând două persoane și rănind alte 14. Atacatorul, Ndiaga Diagne, un cetățean american de 53 de ani, născut în Senegal, a fost împușcat mortal de poliție după ce a tras asupra clienților și a îndreptat arma către trecători.

Anchetatorii au descoperit în mașina sa un exemplar din Coran, iar în ziua atacului acesta purta o cămașă inscripționată cu mesajul „Property of Allah”, detalii care au alimentat speculațiile privind posibile motivații extremiste.

Situație tensionată în Orientul Mijlociu

Amintim că, în februarie, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri cu drone asupra unor ținte iraniene, pe fondul temerilor că Teheranul ar fi pregătit rachete cu rază lungă de acțiune. Operațiunea a dus la eliminarea lui Khamenei, ceea ce a amplificat instabilitatea în regiune.

Escaladare militară

Iranul a intensificat în ultimele săptămâni atacurile în regiune, iar Pentagonul analizează posibilitatea trimiterii de trupe americane în Orientul Mijlociu, potrivit unor informații citate de CBS News. Aceste planuri contrazic declarațiile recente ale președintelui Donald Trump, care a afirmat că nu intenționează să trimită forțe terestre în Iran.