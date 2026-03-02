Video Marea Britanie intră în linia frontului: Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a lovi depozitele de rachete ale Iranului

Guvernul britanic a anunţat că a acceptat cererea Statelor Unite de a utiliza baze militare britanice pentru a lansa lovituri defensive menite să distrugă rachetele şi lansatoarele Iranului, într-o zonă tot mai periculoasă a Orientului Mijlociu.

Decizia a fost confirmată de prim‑ministrul Keir Starmer într‑un mesaj video publicat pe X.

„Singura modalitate de a opri ameninţarea este distrugerea rachetelor la sursă, în depozitele în care sunt stocate, sau a lansatoarelor utilizate pentru a le lansa. Statele Unite au solicitat permisiunea de a utiliza bazele britanice în acest scop specific şi limitat de apărare. Am luat decizia de a accepta această solicitare”, a anunțat premierul britanic.

Premierul a insistat însă că Marea Britanie nu s‑a implicat în atacurile iniţiale conduse de SUA şi Israel asupra Iranului, şi nu va participa la acţiuni ofensive în afara cadrului apărării colective. „Am învăţat lecţiile trecutului şi vom acţiona doar pentru a ne apăra pe noi şi aliaţii noştri”, a adăugat liderul britanic, potrivit reuters.

Starmer a declarat că a autorizat SUA să utilizeze bazele britanice pentru a „împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ucigând civili nevinovaţi, punând în pericol vieţile britanicilor şi lovind ţări care nu au fost implicate”.

„Avem cel puţin 200.000 de cetăţeni britanici în regiune”, a arătat Starmer. „Forţele noastre armate, care sunt staţionate în întreaga regiune, sunt, de asemenea, puse în pericol de acţiunile Iranului”, a spus el.

Decizia vine pe fondul unei escaladări rapide a conflictului. După loviturile lansate de Washington şi Tel Aviv care au vizat capacităţile militare iraniene, inclusiv situri ale forţelor armate, Teheranul a ripostat cu rachete şi drone împotriva bazelor militare americane şi a ţărilor din Golf, provocând îngrijorare la nivel internaţional.

Starmer a justificat acceptul pentru utilizarea bazelor britanice – inclusiv RAF Fairford şi baza din Diego Garcia – ca răspuns la solicitările aliaţilor din Golf şi pentru protejarea celor peste 200.000 de cetăţeni britanici aflaţi în zona de conflict.

Într‑o declaraţie comună, liderii din Franţa, Germania şi Regatul Unit au reafirmat dreptul de a se apăra şi de a lua „acţiuni defensive proporţionale” pentru a reduce capacitatea Iranului de a lansa rachete şi drone.

După anunțul lui Starmer, Partidul Liberal Democrat a cerut ca parlamentarii să aibă un cuvânt de spus în privința utilizării bazelor britanice de către SUA.

Liderul liberal-democraților, Ed Davey, a declarat: „Indiferent cum încearcă prim-ministrul să redefinească acțiunea ofensivă ca fiind defensivă, aceasta este o pantă alunecoasă. Starmer nu trebuie să permită lui Trump să tragă Marea Britanie într-un alt război prelungit în Orientul Mijlociu. Trebuie să vină mâine în parlament, să prezinte pe deplin baza legală și să permită parlamentarilor să voteze.

Zack Polanski, liderul Partidului Verde, a declarat că acțiunea SUA reprezintă un „atac ilegal și neprovocat”.