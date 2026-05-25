Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru

Președintele țării, Nicușor Dan, urmează să desemneze astăzi sau mâine un prim-ministru care să strângă o majoritate pro-occidentală, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Președintele urmează să numească noul premier FOTO Inquam / Octav Ganea
În acest moment, favorit ar fi Eugen Tomac, lider al partidului PMP, eurodeputat ales pe listele USR și consilier al președintelui Nicușor Dan. Eugen Tomac este unul dintre apropiații fostului președinte Traian Băsescu.

Eugen Tomac ar urma să formeze un guvern alături de PSD, UDMR și minoritățile naționale. De asemenea, președintele Nicușor Dan și-ar dori ca USR și PNL să desemneze miniștri în Guvernul Tomac.

PSD ar vota un guvern condus de Eugen Tomac, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Astfel, consilierul președintelui Nicușor Dan ar avea șanse mari să strângă o majoritate, în condițiile în care parlamentarii neafiliați, mulți dintre ei desprinși din SOS și POT, înclină să voteze un nou guvern. Practic, Guvernul Tomac ar putea fi învestit chiar și fără voturile AUR, PNL sau USR.

Totuși, în cazul în care Guvernul Tomac pică la vot în Parlament, președintele Nicușor Dan va avea dreptul să facă o nouă nominalizare.

Dacă și următoarea propunere pică la vot, Parlamentul poate fi dizolvat și se ajunge la alegeri anticipate.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție pe care a preluat-o din octombrie 2025.

Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost desemnat expert în cadrul Administrației Prezidențiale, având atribuții în gestionarea relațiilor cu românii din afara granițelor.

Trei ani mai târziu, în timpul guvernării Emil Boc, a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, mandat pe care l-a continuat și în Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

În această perioadă, a susținut și implementat mai multe programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova. În 2012, și-a dat demisia din funcție pentru a face pasul către politica parlamentară.

Eugen Tomac a fost reales pe 1 februarie, în fruntea Partidul Mişcarea Populară. 

Amintim că  Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.   

