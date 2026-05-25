Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Detalii despre rănile suferite de liderul iranian Mojtaba Khamenei, dezvăluite de un oficial iranian

Război în Orientul Mijlociu
Un oficial iranian a declarat luni, 25 mai, că rănile suferite de Mojtaba Khamenei în urma loviturilor americano-israeliene de la începutul războiului au fost „superficiale”. Acesta a adăugat că nu a fost nevoie de intervenții chirurgicale complexe, ci doar de câteva puncte de sutură.

Mojtaba Khamenei. FOTO: Profimedia
Aceasta a fost una dintre puținele informări publice privind starea de sănătate a liderului de la Teheran, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Mojtaba Khamenei ar avea doar răni ușoare, nu cum declarau americanii

Potrivit oficialului iranian, Mojtaba Khamenei a suferit doar răni ușoare la nivelul feței, capului și picioarelor.

„În afara rănilor superficiale la faţă, la cap şi la picioare, care nu au necesitat amputarea şi nici nu au provocat complicaţii, nu a avut nimic major”, a declarat Hossein Kermanpour, citat de agenția Ilna.

Acesta a adăugat că nu a fost nevoie de intervenții chirurgicale complexe, ci doar de câteva puncte de sutură.

Oficialul iranian a mai afirmat că Mojtaba Khamenei, care ținea postul Ramadanului în momentul respectiv, a refuzat să se alimenteze înainte de apusul soarelui, considerând acest lucru drept o dovadă a stării sale bune de sănătate.

Conform sursei citate, liderul suprem al Iranului a fost externat pe 1 martie.

Pe 7 mai, președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că a avut o discuție de aproximativ două ore și jumătate cu Mojtaba Khamenei.

Câteva zile mai târziu, televiziunea de stat iraniană a anunțat că șeful comandamentului forțelor armate iraniene, Ali Abdollahi, s-a întâlnit cu liderul suprem, care ar fi transmis noi directive privind continuarea operațiunilor militare împotriva „dușmanului”.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac lansat în prima zi a conflictului, pe 28 februarie. De la desemnarea sa oficială, pe 8 martie, noul lider suprem nu a mai apărut în public, comunicând doar prin declarații scrise.

Pe 13 aprilie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, afirma că Mojtaba Khamenei este „rănit și probabil desfigurat”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Sănătății, Hossein Kermanpour, declara că liderul iranian a fost internat într-un spital pe 28 februarie, fiind dus direct în sala de operație alături de alte persoane rănite în atacuri.

