Keir Starmer și Donald Trump reafirmă că Iranul nu trebuie să poată dezvolta arme nucleare

Iranul nu trebuie să poată să dezvolte „niciodată” arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir Starmer şi președintele american Donald Trump în cursul unei discuții telefonice purtate marți noaptea, a declarat un purtător de cuvânt al executivului britanic.

Dosarul iranian a fost doar una din temele abordate de către cei doi lideri, a indicat purtătorul de cuvânt citat, adăugând că Keir Starmer şi Donald Trump au discutat de asemenea despre Ucraina şi negocierile în curs de la Geneva, unde delegațiile ucraineană, rusă şi americană caută să ajungă la o soluţie negociată la conflictul declanşat de Rusia în această ţară, precum şi despre situaţia din Fâşia Gaza şi pacea în Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.

Premierul britanic a condamnat încă o dată „atacurile brutale” ale armatei președintelui rus Vladimir Putin împotriva civililor nevinovați din Ucraina şi necesitatea obținerii unei „păci juste şi durabile”.

Referitor la situația din Fâşia Gaza, Keir Starmer a subliniat importanța asigurării unui acces mai mare la ajutorul umanitar pentru palestinienii din enclavă. De asemenea, premierul britanic şi-a exprimat sprijinul pentru eforturile în curs de implementare a planului de pace condus de SUA, a adăugat purtătorul de cuvânt menţionat.

„Ambii lideri şi-au reafirmat angajamentul comun de a promova stabilitatea şi pacea în Orientul Mijlociu”, a declarat aceeași sursă, adăugând că Starmer şi Trump au abordat stadiul discuţiilor în curs dintre Statele Unite şi Iran la Geneva privind programul nuclear iranian.

„Ambii au fost de acord că Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată o armă nucleară şi au reiterat necesitatea unei colaborări strânse între aliați şi parteneri pentru a îmbunătăți securitatea regională”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției de pe Downing Street.

Iranul şi SUA au purtat marți negocieri la Geneva, la care nu au discutat direct, ci prin intermediul sultanatului Oman, pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear iranian.