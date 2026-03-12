search
Joi, 12 Martie 2026
Analiză Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale

Publicat:

Încercați să găsiți Diego Garcia pe hartă. Nu este ușor. Atolul se află aproape exact în centrul Oceanului Indian – o fâșie de corali și palmieri atât de izolată încât cea mai apropiată masă continentală importantă este Sri Lanka, la aproximativ 1.600 de kilometri spre nord.

Insula Diego Garcia FOTO: X
Insula Diego Garcia FOTO: X

Insula are mai puțin de 45 de kilometri pătrați. Nu există industrie locală, infrastructură turistică sau motive evidente pentru care ar atrage atenția lumii.

Totuși, China a observat-o, scrie Newsweek.

O poziție strategică rară

Importanța strategică a atolului este considerată de analiști aproape unică. Diego Garcia dispune de resurse de apă dulce – un avantaj logistic important într-o regiune unde aprovizionarea este dificilă.

Poziția sa în Oceanul Indian îl plasează lângă unele dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii. Baza militară comună a Marii Britanii și Statelor Unite, instalată acolo din anii 1970, permite bombardierelor cu rază lungă de acțiune să ajungă rapid în zone precum Marea Roșia, Capul Bunei Speranțe sau Strâmtoarea Malacca.

Baza servește și ca punct de operare pentru submarine nucleare și ca element important al infrastructurii de urmărire spațială a SUA.

„Cine controlează Diego Garcia controlează rutele comerciale din Oceanul Indian”, spune Sam Olsen, analist principal al companiei de consultanță strategică Sibylline.

Interesul discret al Chinei

Potrivit analiștilor, interesul Beijingului pentru această zonă nu a fost întâmplător. În ultimii ani, China a dezvoltat o relație tot mai strânsă cu Mauritius – statul care revendică suveranitatea asupra Arhipelagul Chagos, din care face parte și Diego Garcia.

În 2019, Mauritius a devenit primul stat african care a semnat un acord de liber schimb cu China. Între 2000 și 2023, finanțarea chineză acordată acestei țări – sub formă de împrumuturi și granturi – a depășit 1,4 miliarde de dolari, potrivit cercetătorilor de la William & Mary.

Pentru Beijing, astfel de relații economice sunt parte a unei strategii mai largi. În locul confruntării militare directe, China încearcă să își extindă influența prin investiții, infrastructură și parteneriate politice în regiuni considerate periferice de Occident.

În acest context, controlul indirect asupra unei poziții strategice precum Diego Garcia ar avea o valoare majoră.

Impactul conflictelor recente

Situația geopolitică s-a schimbat însă rapid. Potrivit unor analiști, acțiunile militare ale administrației lui Donald Trump împotriva guvernelor din Venezuela și Iran au afectat direct interesele economice și energetice ale Chinei.

Citește și: Cum luptă Iranul: de ce insistă asupra rachetelor balistice și care este strategia Teheranului

China fusese unul dintre principalii finanțatori ai Venezuelei, iar în cazul Iranului era cel mai mare cumpărător de petrol. Înaintea bombardamentelor lansate de Israel și SUA, Beijingul importa în medie peste 1,3 milioane de barili de petrol iranian pe zi.

Pentru China, relația cu Iranul era esențială și din perspectiva inițiativei Belt and Road, proiectul global de infrastructură prin care Beijingul încearcă să conecteze Asia, Europa și Africa.

Istoria controversată a atolului

Istoria modernă a insulei Diego Garcia este marcată și de controverse.

Între 1968 și 1973, aproximativ 1.500–2.000 de locuitori ai arhipelagului au fost strămutați pentru a face loc bazei militare americane și britanice. Oamenii au fost mutați în Mauritius și Seychelles, adesea fără compensații adecvate.

Ulterior, baza militară a devenit una dintre cele mai importante instalații strategice ale Occidentului, fiind folosită în timpul Războiului din Golf și al invaziei americane în Irak.

Disputa juridică

În 2019, Curtea Internațională de Justiție a decis că administrarea britanică a arhipelagului Chagos este ilegală și a recomandat transferul suveranității către Mauritius.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a susținut această poziție printr-un vot larg majoritar.

În 2025, premierul britanic Keir Starmer a acceptat transferul suveranității către Mauritius, dar cu un contract de închiriere de 99 de ani care permite menținerea bazei militare occidentale.

Îngrijorări strategice

Unii experți occidentali se tem însă că apropierea economică dintre Mauritius și China ar putea crea vulnerabilități.

Riscul nu ar fi neapărat o prezență militară chineză directă, ci mai degrabă dezvoltarea treptată a unor rețele de influență – prin infrastructură digitală, cooperare economică sau relații politice.

Acest lucru ar putea oferi Beijingului acces indirect la informații sau influență asupra unui punct strategic crucial.

Un nou „mare joc”

În ultimii ani, competiția dintre SUA și China s-a mutat tot mai mult asupra geografiei – porturi, strâmtori, insule și rute maritime.

În acest context, chiar și locuri aparent neînsemnate, precum Diego Garcia, pot deveni piese decisive într-un joc geopolitic global.

Pentru marile puteri, controlul asupra acestor puncte de pe hartă nu mai este doar o chestiune de prestigiu, ci una care poate influența echilibrul strategic al secolului XXI, notează Newsweek.

