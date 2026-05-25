Grupare secretă „Scânteia Neagră” din Rusia pregătește răsturnarea lui Putin: „Imperiul trebuie să se prăbușească”

O grupare clandestină din Rusia, care cere răsturnarea lui Vladimir Putin, susține că dictatorul de la Kremlin nu mai poate fi îndepărtat prin proteste sau negocieri, ci doar prin forță.

Mișcarea, numită „Black Spark” („Scânteia Neagră”), afirmă că își construiește în secret o rețea anti-regim în interiorul Rusiei, formată din oameni de afaceri, profesioniști din clasa de mijloc, activiști anti-război și foști combatanți.

În spatele organizației s-ar afla Igor Volobuev, fost vicepreședinte al Gazprombank — una dintre cele mai importante instituții financiare apropiate Kremlinului — care a fugit în Ucraina după invazia rusă și s-a alăturat forțelor ucrainene.

Volobuev susține că în interiorul Rusiei au început să apară fisuri tot mai vizibile și că inclusiv membri ai elitei ruse și-au pierdut încrederea în Putin.

„Toată lumea vede asta. Putin nu mai este capabil să lovească nicio țintă”, afirmă fostul bancher.

„Teroarea lui Putin ne-a ucis credința în dialog”

Manifestul grupării vorbește deschis despre rezistență armată împotriva statului rus.

„Teroarea lui Putin ne-a ucis credința în dialog. Am înțeles că, într-o dictatură, dreptatea este obligată să stea alături de cocktailurile Molotov”, transmite organizația.

Membrii „Black Spark” condamnă invazia Ucrainei și o numesc „rușinea și crima noastră”. În același timp, gruparea spune că simpla înlăturare a lui Putin nu ar fi suficientă.

„Imperiul însuși — cel mai mare blestem al Rusiei — trebuie să se prăbușească”, se arată în document.

„Oameni din sistemul Gazprom”

Deși organizația are o prezență modestă pe rețelele sociale — câteva mii de urmăritori pe Telegram și X — liderii ei susțin că au membri infiltrați în instituții-cheie ale Rusiei, inclusiv în gigantul energetic Gazprom.

Volobuev insistă că mișcarea nu este o capcană organizată de serviciile secrete ruse sau o luptă între facțiuni din interiorul Kremlinului.

„Am primit dovezi convingătoare că această mișcare este cu adevărat puternică. Am întâlnit oameni pe care îi cunoșteam din perioada în care trăiam în Rusia. Unii provin chiar din sistemul Gazprom”, spune el.

Potrivit fostului bancher, gruparea include ingineri, specialiști IT, avocați, antreprenori și ruși de origine ucraineană care se opun războiului.

Unii dintre ei ar avea acces inclusiv la „structuri ale puterii”.

Sabotaj împotriva industriei petroliere

Numele „Black Spark” ar avea legătură directă cu strategia de sabotaj pe care organizația o pregătește.

Gruparea consideră că principalul punct vulnerabil al Rusiei este industria petrolieră — „sângele care ține în viață regimul”.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice rusești, iar Volobuev sugerează că există o cooperare între Kiev și această rețea clandestină.

Fostul oficial Gazprombank afirmă că războiul început de Putin consumă Rusia din punct de vedere economic, politic și psihologic.

„Oamenii s-au săturat de Putin. Îi aruncă în focul războiului”, spune acesta.

Fugit din cercul Kremlinului

Igor Volobuev a părăsit Rusia în 2022, după ce și-a dat demisia din Gazprombank.

Născut în regiunea ucraineană Sumî, el s-a înrolat ulterior în unități de apărare teritorială ucrainene și a devenit una dintre vocile ruse care critică deschis regimul de la Kremlin.

Mesajul său este categoric: „Nu există niciun scenariu în care Putin să plece de bunăvoie. Poate fi răsturnat doar prin forță.”