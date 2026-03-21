O româncă și un iranian, puși sub acuzare după ce au încercat să ajungă la submarinele nucleare britanice din Scoția

Două persoane de cetățenie străină, între care și o româncă, au fost inculpate după ce au încercat să pătrundă în baza navală nucleară Faslane din Scoția, relatează Daily Mail.

Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie din România în vârstă de 31 de ani au fost opriți în timp ce se apropiau într-un vehicul de un punct de acces al bazei HM Naval Base Clyde, cartierul general al Marinei Regale britanice în Scoția, unde este staționată flota de submarine nucleare a Regatului Unit. Celor doi li s-a refuzat accesul după ce nu au putut prezenta autorizațiile necesare.

Personalul de securitate a devenit suspicios după ce aceștia ar fi continuat să se comporte neobișnuit în apropierea zonei. Ulterior, au fost reținuți și arestați de Poliția Scoțiană.

Suspecți au fost inculpați și urmează să compară în fața Tribunalului Sheriff din Dumbarton luni, 23 martie.

Baza HM Naval Base Clyde, cunoscută drept Faslane, este una dintre cele mai sensibile instalații militare din Regatul Unit. Situată la aproximativ 40 km nord-vest de Glasgow, aceasta găzduiește submarinele Vanguard echipate cu rachete Trident, precum și submarinele de atac din clasa Astute, alimentate nuclear.

Baza este puternic securizată de Poliția Ministerului Apărării și de unități ale Royal Marines specializate în protecția facilităților nucleare.