search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile bonusuri de performanță

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noua lege a salarizării unitare propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de plată din sectorul public din ultimii ani: plafonarea sporurilor, introducerea bonusurilor de performanță, reorganizarea grilelor salariale și reguli mai stricte privind transparența veniturilor. 

Cineva numără bani
Sporurile au fost diminuate. Foto Shutterstock

Proiectul introduce plafonarea sporurilor, primelor și indemnizațiilor la maximum 20% din totalul salariilor de bază la nivelul fiecărui ordonator principal de credite. Această prevedere este una dintre cele mai contestate de sindicate, care spun că anumite categorii profesionale ar putea pierde venituri.

Există însă și excepții de la plafonare. Sporurile pentru munca de noapte, orele suplimentare, persoanele cu handicap sau anumite activități legate de fonduri europene nu intră în calculul acestui plafon.

Legea prevede sporuri speciale pentru personalul implicat în proiecte europene și gestionarea fondurilor externe. Angajații incluși în echipe de proiect pot primi sporuri de până la 40% din salariul de bază, în funcție de timpul efectiv lucrat și de progresul proiectului. Primarii, viceprimarii și alte funcții de demnitate publică implicate în implementarea proiectelor europene pot primi sporuri de până la 20%.

Pentru munca de noapte se acordă un spor de 25%, iar orele suplimentare necompensate prin timp liber vor fi plătite cu sporuri de 75% sau chiar 100% pentru activitatea prestată în zile libere și sărbători legale.

Persoanele încadrate în grad grav sau accentuat de handicap vor beneficia de un spor de 15% din valoarea de referință.

În ceea ce privește sporurile pentru condiții de muncă, acestea vor fi stabilite ulterior prin regulamente separate pentru fiecare domeniu – sănătate, educație, administrație, justiție, apărare sau cultură – după consultarea sindicatelor.

„Dispar sporurile de praf și de antenă, și cel puțin 5 ani de acum înainte nu vor mai putea fi introduse”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Noua lege mai prevede că Ministerul Muncii va coordona întregul proces de evaluare a funcțiilor și va verifica aplicarea unitară a metodologiei în toate instituțiile publice.

Una dintre cele mai importante schimbări este încercarea de uniformizare a salarizării în întreg sistemul public și reducerea discrepanțelor dintre diverse instituții. Tocmai această reformă a grilelor salariale și plafonarea sporurilor au generat însă cele mai mari nemulțumiri în rândul sindicatelor, care acuză lipsa consultării reale și se tem de scăderi indirecte ale veniturilor.

Sistem de premiere a performanțelor

Noua lege a salarizării unitare introduce un sistem de premiere a performanței pentru angajații din sectorul public. Instituțiile vor putea acorda premii trimestriale, semestriale sau anuale angajaților care obțin rezultate deosebite, participă la activități speciale sau au un volum de muncă semnificativ mai mare decât cel normal.

Legea salarizării intră în linie dreaptă: Guvernul calculează impactul bugetar al majorărilor pentru a evita dezechilibrele fiscale

Premiile vor putea fi acordate doar după consultarea sindicatelor și în baza unor criterii stabilite prin regulamente separate pentru fiecare domeniu – educație, sănătate, administrație, justiție, cultură sau apărare.

Valoarea totală a premiilor nu va putea depăși 4% din fondul total de salarii al fiecărei instituții. În plus, premiile vor putea fi acordate pentru maximum 30% dintre angajații unei instituții, atât pentru funcțiile de execuție, cât și pentru cele de conducere.

Fiecare premiu individual va avea o valoare cuprinsă între 10% și 20% din salariul de bază aferent perioadei evaluate. În 2027, sistemul de premiere va fi aplicat doar pentru personalul didactic și personalul din cadrul ANAF.

Legea introduce și reguli privind protejarea salariilor după intrarea în vigoare a noii grile. Dacă un angajat va avea, conform noii formule, un salariu mai mic decât cel avut în decembrie 2026, acesta va primi o „diferență salarială tranzitorie” pentru a compensa pierderea. Această protecție va fi acordată doar dacă persoana rămâne pe aceeași funcție și în aceleași condiții de muncă și va putea fi menținută până la finalul anului 2031.

În calculul acestei diferențe nu vor fi incluse sporurile și stimulentele legate de fondurile europene.

Proiectul mai prevede obligații extinse de transparență salarială. Toate instituțiile publice vor fi obligate să publice de două ori pe an, pe site și la sediu, lista completă a funcțiilor și veniturilor salariale. Vor trebui afișate salariile de bază, sporurile, indemnizațiile, alte beneficii și baza legală pentru fiecare dintre acestea.

Instituțiile care nu respectă obligațiile de transparență riscă amenzi între 20.000 și 30.000 de lei, sancțiunile urmând să fie aplicate de Inspecția Muncii.

Noua lege introduce și reguli speciale pentru personalul din domeniul IT, comunicații și securitate cibernetică din sistemul public. Funcțiile TIC vor avea o clasificare separată, bazată pe competențe și nivelul de specializare, iar Guvernul va adopta o metodologie distinctă pentru încadrare și salarizare.

În cazul suspendării contractului de muncă, inclusiv pentru concediul de creștere a copilului, angajații își păstrează funcția și gradația salarială la revenirea în activitate. Vechimea acumulată în această perioadă va fi luată în calcul la salarizare.

Legea permite și ocuparea temporară a unor posturi vacante prin cumul de funcții în domenii considerate deficitare, precum educația, sănătatea, asistența socială sau domeniul artistic, dar numai dacă posturile nu au putut fi ocupate prin concurs.

Pentru promovări și ocuparea posturilor vacante, regula generală rămâne concursul sau examenul, iar instituțiile vor putea aproba promovări doar dacă se încadrează în bugetul de salarii aprobat.

Proiectul stabilește și procedura de contestare a salariilor și sporurilor. Angajații vor putea depune contestații în termen de 20 de zile de la comunicarea deciziei salariale, iar instituțiile vor avea obligația să răspundă în maximum 30 de zile. Dacă persoana este nemulțumită de răspuns, poate merge în instanță.

Legea introduce și sancțiuni pentru instituțiile care acordă ilegal sporuri sau depășesc plafonul de 20% pentru sporuri și alte beneficii salariale. În aceste cazuri, amenzile pot ajunge la 50.000 de lei, iar prejudiciile vor trebui recuperate. Controlul va fi realizat de Curtea de Conturi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
ULTIMA ORĂ! Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat
fanatik.ro
image
Cine sunt românii care conduc filiala firmei americane ce a semnat un contract de peste 3 milioane de dolari de consultanță cu Administrația Prezidențială
libertatea.ro
image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ilie Dumitrescu, în culmea fericirii: ”Sunt mândru de tine și te iubesc!”
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul 2 la Roland Garros. Când joacă
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
observatornews.ro
image
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
cancan.ro
image
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Ce influențează cel mai mult valoarea pensiei în România și cum poți obține un punctaj mai mare. Ce perioade de muncă aduc cei mai mulți bani
playtech.ro
image
Florinel Coman, revenire spectaculoasă la FCSB în vară?! Meme Stoica a început mutările în mercato: “E copilul nostru! Azi am făcut primele oferte”
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
digisport.ro
image
Gestul uimitor pe care l-a făcut un bărbat înainte cu 2 luni să câștige peste jumătate de milion de dolari la loto: „Povestea mea îi va încuraja pe alții să facă lucrul corect”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Marte în Taur formează pătrat cu Pluto retrograd în Vărsător pe 25 mai! Cele trei zodii lovite de ghinion
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică