Rusia anunță noi lovituri asupra Kievului și amenință că va viza centre de comandă și industria de apărare a Ucrainei

Rusia a anunțat că va intensifica atacurile asupra Kiev și că noile lovituri vor viza centre de decizie, puncte de comandă și instalații ale industriei de apărare din capitala ucraineană.

Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Rusiei, care a precizat că măsura vine ca reacție la un atac ucrainean cu drone asupra unui obiectiv din regiunea Lugansk ocupată de forțele ruse, notează Reuters.

Moscova susține că ținta atacului ar fi fost un cămin studențesc, însă autoritățile ucrainene afirmă că imobilul distrus găzduia cartierul general al unității rusești de drone Rubicon.

Noile amenințări vin după unul dintre cele mai puternice atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei în acest an. În noaptea de 24 mai, forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că bilanțul a ajuns la patru morți și 83 de răniți.

„A fost un atac masiv – 90 de rachete de diferite tipuri, dintre care 36 balistice. Au fost lansate și 600 de drone. Kievul a fost principala țintă”, a transmis liderul ucrainean.

Potrivit autorităților de la Kiev, mai multe clădiri rezidențiale, școli, o piață și infrastructuri civile au fost lovite în timpul bombardamentelor.

Publicația Kyiv Independent a relatat că peste 50 de rachete și aproape 700 de drone au fost lansate asupra capitalei ucrainene, într-unul dintre cele mai intense atacuri din ultimele luni.

Zelenski a cerut din nou sprijin internațional și consolidarea sistemelor de apărare aeriană, în special a celor antibalistice, avertizând că Rusia continuă să intensifice atacurile asupra infrastructurii civile și a orașelor ucrainene.