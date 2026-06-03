Donald Trump va fi prezent la summitul NATO în Turcia. Rubio: „Alianța are nevoie de schimbări semnificative”

Secretarul american de stat Marco Rubio a confirmat, miercuri, că președintele american Donald Trump va participa la următorul summit NATO, care se va desfășura în Turcia pe 7 şi 8 iulie.

„Președintele însuși va participa la următorul summit al NATO. Suntem în continuare în NATO, dar NATO are nevoie de schimbări semnificative”, a spus Rubio în faţa unei comisii parlamentare, potrivit Agerpres.

El a afirmat, totodată, că acest summit „este, fără îndoială, cel mai important din istoria organizației, întrucât există anumite chestiuni care trebuie clarificate şi soluționate”.

Reuniunea are loc într-un context tensionat, deoarece liderul de la Washington a adresat în mod constant critici aliaților europeni, în special după ce aceștia au refuzat să i se alăture în războiul pe care l-a lansat împreună cu Israelul împotriva Iranului.

Rubio a confirmat anterior că „dezamăgirea” lui Donald Trump față de NATO va fi discutată la „unul dintre cele mai importante summituri din istoria NATO”.

Pentagonul a anunțat că reduce numărul brigăzilor de luptă americane staționate în Europa de la patru la trei, măsură care a dus la amânarea desfășurării unor trupe în Polonia.

Potrivit unui comunicat oficial, decizia presupune reducerea cu aproximativ 4.000 de militari și readucerea prezenței americane din Europa la nivelul anului 2021.

Decizia face parte din seria de măsuri prin care administrația Trump reduce prezența militară americană pe continentul european. Pe 1 mai, Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania în următorul an. Ulterior, Donald Trump a declarat că reducerea ar putea fi „mult mai mare” decât cifra anunțată inițial, în condițiile în care aproximativ 36.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Germania.