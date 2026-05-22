Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Marco Rubio anunță discuții despre poziția lui Donald Trump față de NATO la summitul de la Ankara

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat vineri, 22 mai, că „dezamăgirea” lui președintelui SUA, Donald Trump, față de NATO va fi discutată la „unul dintre cele mai importante summituri din istoria NATO”. 

Marco Rubio/FOTO: EPA-EFE

În cadrul discursului de la reuniunea din Suedia a miniștrilor de Externe ai statelor NATO, Rubio a afirmat ă viitorul summit de la Ankara va fi „unul dintre cele mai importante summituri ale liderilor din istoria NATO”, deoarece liderii alianței vor trebui să răspundă „dezamăgirii” lui Donald Trump față de reacția NATO la „operațiunile noastre din Orientul Mijlociu”, scrie The Guardian.

El a menționat și anunțul SUA privind Polonia, dar a adăugat că „Statele Unite au în continuare angajamente globale pe care trebuie să le respecte în ceea ce privește desfășurarea forțelor, iar acest lucru ne obligă constant să reevaluăm unde amplasăm trupele”.

„Nu este o măsură punitivă, ci pur și simplu un proces continuu, care exista deja”, a declarat oficialul american.

Rubio a mai afirmat că a fost înregistrat „un oarecare progres” în discuțiile cu Iranul, și a reiterat că țara nu poate avea arme nucleare. El a adăugat că SUA vrea să „abordeze problema uraniului puternic îmbogățit” și să restabilească libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„Iranul încearcă să creeze un sistem de taxare. Încearcă să convingă și Oman să li se alăture în acest sistem de taxare pe o cale navigabilă internațională. Nu există nicio țară în lume care ar trebui să accepte asta.”

Rubio a declarat că SUA lucrează împreună cu Bahrain la un proiect de rezoluție pentru Consiliul de Securitate al ONU, care ar avea „cel mai mare număr de co-sponsori din istoria rezoluțiilor prezentate Consiliului”.

„Din păcate, câteva țări din Consiliul de Securitate se gândesc să o blocheze prin veto. Ar fi regretabil. Facem tot ce putem pentru a obține consensul global necesar pentru a preveni acest lucru și încercăm să folosim Organizația Națiunilor Unite. Să vedem dacă ONU mai funcționează.”

El a adăugat că „aproape fiecare țară” reprezentată la NATO a semnat ca sponsor al rezoluției și speră ca și celelalte state rămase „să o facă în curând”.

Rubio și-a încheiat declarațiile într-o notă mai optimistă, spunând că speră la „o reuniune bună astăzi”, care să „pregătească terenul pentru întâlnirea liderilor de peste aproximativ șase săptămâni”.

